Huế vào top 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Huế thu hút du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh check-in

Từ Hà Nội, Huế đến Sa Pa, Cao Bằng, Côn Đảo, 11 điểm đến của Việt Nam được The Times (Anh) lựa chọn gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và nhiều trải nghiệm khác biệt.

Trong danh sách được Tạp chí The Times công bố, Huế hiện lên với vẻ đẹp trầm lắng của một cố đô, với những con đường rợp bóng cây, dòng sông uốn lượn, hồ sen và các công trình cung điện, di sản nằm trong không gian xanh.

Cùng với Huế, 10 điểm đến khác được nhắc tên trong danh sách này gồm: Hà Nội, Sa Pa (Lào Cai), Côn Đảo (TP. Hồ Chí Minh), Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), Cao Bằng, Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), Thánh địa Mỹ Sơn (Đà Nẵng), bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Cát Tiên (Đồng Nai) và dải biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang.