Kết nối, tăng thêm tour, tuyến đến Huế

Các doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm du lịch đầm phá ở Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền).

Đi tìm sản phẩm mới

Sau khi trải nghiệm ẩm thực Huế buổi trưa, ba chuyến xe đưa đại diện của 105 DN đến với Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Mây tre đan Bao La (xã Đan Điền) và phá Tam Giang. Chuyến khảo sát lần này có nhiều điểm mới khi không gian trải nghiệm được mở rộng ra ngoài “vùng lõi” di sản, với những loại hình du lịch mà nhiều DN lữ hành ở các tỉnh, thành chưa có cơ hội trải nghiệm như đầm phá, làng nghề, du lịch xanh…

Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Mây tre đan Bao La đón đoàn DN lữ hành bằng mùi hương dân dã của tre, những sản phẩm thủ công và hàng chục người dân đang chăm chỉ làm nghề. Hướng dẫn viên chỉ giới thiệu những thông tin cơ bản, rồi dành phần lớn thời gian để các đơn vị lữ hành trao đổi, tương tác với chính người làm sản phẩm.

Các thành viên trong đoàn dừng lại khá lâu để tìm hiểu. Họ không chỉ hỏi sản phẩm được làm như thế nào mà còn quan tâm đến những câu chuyện phía sau: Một người thợ mất bao lâu để hoàn thành một sản phẩm, du khách có thể trải nghiệm công đoạn nào và những sản phẩm ấy liệu có thể trở thành quà tặng du lịch hay không. Những câu hỏi ấy được nhiều thành viên ghi chú lại để nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với Huế.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sản phẩm Công ty cổ phần Gbest Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy những trải nghiệm như làm nghề mây tre đan ở Bao La được du khách nước ngoài rất yêu thích. Điều quan trọng là nơi đây có thể tạo ra những trải nghiệm mới, câu chuyện mới cho du khách”.

Rời Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Mây tre đan Bao La, các DN lữ hành tiếp tục đến Ngư Mỹ Thạnh, trải nghiệm nhịp sống vùng đầm phá Tam Giang. Những người khảo sát không chỉ đi thuyền cảm nhận không gian đầm phá, chèo thuyền SUP mà còn trải nghiệm đổ nò, nghe người dân kể về nghề, cách đánh bắt, nuôi trồng, lựa chọn và chế biến những món ăn gắn với vùng đầm phá.

Trong chuyến trải nghiệm, các thành viên trong đoàn vừa ghi hình vừa quan sát, trao đổi. Nhiều câu hỏi được đặt ra như những kịch bản để DN lữ hành lựa chọn khi xây dựng sản phẩm: Nếu đưa khách đến đây vào buổi sáng, họ có thể trải nghiệm hoạt động gì? Nếu đi vào buổi chiều, có thể kết hợp ngắm hoàng hôn, dùng bữa với đặc sản địa phương hay không? Khi thời tiết thay đổi, chương trình được điều chỉnh thế nào?...

Bà Trương Thị Phương Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Du lịch sinh thái Gia Lai chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi trải nghiệm những hoạt động như vậy. Sau chuyến khảo sát, tôi định hình được những ý tưởng sản phẩm mới, trong đó có hành trình đạp xe về làng nghề Bao La kết nối với trải nghiệm phá Tam Giang”.

Để có thêm sản phẩm giữ chân khách

Làng nghề mây tre đan Bao La và phá Tam Giang chỉ là hai điểm dừng trong hành trình khảo sát. Tuy nhiên, từ đây có thể nhìn thấy câu chuyện rộng hơn về du lịch Huế: làm thế nào để biến những tài nguyên bản địa trở thành những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố chia sẻ, tính đến nay, Huế đã 4 lần tổ chức chương trình famtrip “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”. Điều ngành du lịch hướng đến không chỉ là thu hút nhiều DN lữ hành đến khảo sát mà qua mỗi chuyến đi, các DN có thêm dữ liệu, trải nghiệm để cùng Huế xây dựng và quảng bá nhiều sản phẩm mới.

Theo ông Cơ, trong giai đoạn hiện nay, Huế cần chuyển từ tư duy “có gì thì giới thiệu cái đó” sang tư duy “thị trường cần gì và Huế có thể tạo ra sản phẩm gì để đáp ứng”. Điều đó cần sự gắn kết của các DN lữ hành - những đơn vị trực tiếp đưa khách đến và mở rộng thị trường cho Huế.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho rằng, để tăng thực chất dòng khách quốc tế đến Huế, điểm đến cần tác động đồng thời vào bốn khâu: xác định đúng thị trường; mở rộng cửa ngõ và tuyến kết nối đưa khách đến; tạo sản phẩm khác biệt và đủ sức bán; thiết lập cơ chế hợp tác, khai thác hiệu quả. Theo bà, tăng lượng khách là mục tiêu trực tiếp nhưng tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và đóng góp cho di sản, cộng đồng mới là những yếu tố cần được hướng đến.

Theo các DN lữ hành, việc xây dựng sản phẩm cần bắt đầu từ câu hỏi: Du khách sẽ làm gì khi đến đây? Điển hình như với làng nghề, khách có thể gặp nghệ nhân, xem quy trình sản xuất, tự tay hoàn thiện một sản phẩm và mang về như món quà của chuyến đi. Với vùng đầm phá, họ có thể đi thuyền, tìm hiểu sinh kế của người dân, thưởng thức sản vật địa phương và ngắm cảnh vào những thời điểm đẹp nhất trong ngày.

Tiếp cận đúng hướng, Huế có thể phát triển nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Không gian di sản có thể được kể bằng những tour chuyên đề về kiến trúc, âm nhạc, nghi lễ cung đình, ẩm thực. Các làng nghề, làng quê có thể kết nối với hoạt động đạp xe, trải nghiệm làm nghề, nấu ăn, thăm vườn và gặp gỡ cộng đồng. Sông Hương, đầm phá, biển và vùng ven có thể mở ra những hành trình sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Trong khi đó, các sản phẩm về đêm sẽ tạo thêm lý do để du khách ở lại, kéo dài thời gian lưu trú.

Các DN lữ hành cho rằng, muốn khách ở lại lâu hơn, Huế cần những hành trình đủ sức dẫn dắt du khách từ di sản đến đời sống, từ phố thị đến làng quê, từ không gian cung đình đến sông nước, từ một bữa ăn đến câu chuyện của người làm ra món ăn ấy. Đó cũng là cách để những giá trị vốn có của Huế không chỉ được giới thiệu mà trở thành những trải nghiệm được du khách lựa chọn.