Hãy để cơ hội cho những điều tốt đẹp cất tiếng

Huế ghi nhận sự bùng nổ về lượng khách du lịch. Ảnh: N.Q

Theo thống kê từ ngành du lịch, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 (diễn ra từ ngày 24/4 đến 28/4), Huế ghi nhận sự bùng nổ về lượng khách du lịch, tổng lượng khách ước đạt khoảng 395.000 lượt, trong đó, khách quốc tế ước đạt 98.700 lượt. Và trong 5 ngày, từ ngày 29 đến hết ngày 3/5/2026, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt 610.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt khách (tăng 129% so với cùng kỳ), khách nội địa ước đạt 446.000 lượt khách.

Với một chuỗi sự kiện thu hút số lượng người bùng nổ như vậy, chắc chắn không thể tránh khỏi những “hạt sạn”, như: Dĩa cơm trắng có giá 30.000 đồng, phần cơm vỉa hè giá 100.000 đồng hay ly chè thập cẩm có giá tới 170.000 đồng… gây hiệu ứng trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra, xử lý. Sự việc đáng lý không có gì lớn nếu như trên các diễn đàn mạng xã hội không có sự tranh phe để tranh luận. Cao trào đã dẫn đến những tranh cãi không đáng có và quan trọng là những cuộc tranh cãi này không mang bóng dáng của văn hóa trong ứng xử trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, đáng mừng là vẫn có rất nhiều người không sa vào những cuộc tranh luận không hồi kết ấy mà chọn ứng xử kiểu Huế. Đó là kiểu ứng xử trầm tĩnh, soi xét lại mọi góc cạnh của vấn đề để đưa ra khuyến cáo phù hợp. Điều căn bản nhất của tranh luận là dù bất cứ ở đâu, vấn đề gì thì phải có chuẩn, mà chuẩn ở đây là các quy định của pháp luật. Việc kinh doanh không có niêm yết giá chắc chắn là sai, dù mức độ sai đến đâu để có biện pháp xử lý.

Chính bởi một số biểu hiện làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên nên ngay giữa những ngày lễ hội, khi kỳ du lịch đang ở thời gian cao điểm, UBND thành phố Huế đã tổ chức ngay một cuộc họp rút kinh nghiệm và ngay sau đó đã ban hành chỉ thị để triển khai các biện pháp khắc phục.

Câu chuyện ứng xử với những sự cố “hạt sạn” của kỳ du lịch cao điểm vừa qua một lần nữa nhắc nhở mọi người về ứng xử văn hóa trên môi trường mạng. Người Huế vốn trầm tĩnh, tự trọng nên với những sự cố ấy, chính sự trầm tĩnh mới là cách ứng xử phù hợp. Vì khi chúng ta trầm tĩnh lắng nghe cũng là lúc chúng ta dành thời gian và cơ hội cho những điều tốt đẹp, nhân văn, tử tế… được lên tiếng, được tỏ bày. Còn những “hạt sạn” không đáng có ấy hãy để cho cơ quan chức năng xử lý và chính những người trong cuộc sẽ tự rút ra bài học cho chính mình.