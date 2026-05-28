Rà soát điều kiện an toàn du lịch suối thác tại Chân Mây - Lăng Cô

Đoàn kiểm tra của xã Chân Mây - Lăng Cô kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ tại các điểm suối, thác trong ngày 13/6

Ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, sau vụ việc một du khách gặp nạn khi tắm suối thác trên địa bàn ngày 3/6, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã khẩn trương chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ tại các điểm suối, thác, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước.

Các hợp tác xã, một số hộ kinh doanh buôn bán tại các suối: Mơ, Bầu Ghè, Tam Thác Đổ cũng tạm dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện pháp lý, điều kiện hoạt động, đảm bảo tính an toàn trước khi hoạt động.

Trong ngày 13/6, qua kiểm tra, các điểm kinh doanh du lịch suối, thác trên địa bàn đã từng bước bổ sung, trang bị các điều kiện phục vụ đảm bảo an toàn hoạt động suối thác như: Áo phao, phao cứu sinh, căng dây neo hai bên bờ suối, cảnh báo cấm các vị trí trơn trượt…; đồng thời bố trí đội ngũ cứu hộ khi hoạt động trở lại.

Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, đồng chí Cái Lê Chính Đạo cho biết, hoạt động kinh doanh từ các suối thác là sinh kế của người dân từ lâu. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Chân Mây - Lăng Cô tiếp nhận quản lý.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, các điểm kinh doanh dịch vụ suối thác tại xã Chân Mây - Lăng Cô bổ sung, hoàn thiện các điều kiện hoạt động

Trước nguy cơ mất an toàn xảy ra, UBND xã đã yêu cầu các hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân đang khai thác dịch vụ tại suối Mơ, suối Bầu Ghè, Tam Thác Đỗ, Đồn Nhì và các điểm suối khác khẩn trương tự rà soát toàn diện điều kiện hoạt động, từ hồ sơ pháp lý, điều kiện sử dụng đất đến hệ thống cảnh báo, phương tiện cứu hộ và công tác bảo đảm an toàn cho du khách.

Chính quyền địa phương cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về pháp lý, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật để hoạt động, tránh nguy cơ gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường du lịch và hình ảnh địa phương.

UBND xã cũng yêu cầu đối với những cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, chưa triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc chưa trang bị phương tiện cứu hộ theo quy định phải tạm dừng hoạt động và không được đón khách. Chính quyền cũng nghiêm cấm tổ chức tham quan, tắm suối, vui chơi dưới nước tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Người đứng đầu các cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về công tác bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của người dân và du khách.