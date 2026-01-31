  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 22/02/2026 14:34

Ăn chay nhớ Huế

HNN - Tết Nguyên tiêu cách nay hơn 15 năm, tôi cùng kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, một người bạn “thuần Huế” nhất mà tôi được biết, khoác áo mưa mỏng để cùng nhau đi trong màn mưa bụi bay bay nhè nhẹ, tìm kiếm những đặc sản ẩm thực Huế. Từng sống nhiều năm ở thành phố này, anh Huấn vẫn nhớ nhung những món ngon đã nếm trải. Nhưng “đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”, chúng tôi quyết định sẽ ăn chay dịp này.

Truyền thống ăn chay của người Huế Tinh tế bánh lọc chay xứ Huế

Sách ẩm thực của Cameron Stauch 

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi mà anh Huấn chọn là chợ Đông Ba để tìm món cháo gạo đỏ điểm tâm, “nếu là gạo hẻo rằn thì tuyệt”, như anh nói. Chị bán cháo khẳng định chắc nụi, rằng cháo chị bán nấu bằng gạo hẻo rằn “hai chú ăn thì biết liền”. Dù không chắc chén cháo trên tay được nấu bằng gạo hẻo rằn nhưng sáng sớm trời rét ngọt, những thìa cháo nóng ăn kèm nấm và rau củ các loại kho, thêm chút tiêu hành thơm thơm cũng thật ấm lòng.

Bữa trưa là các loại bánh Huế chay ở một quán bên Vỹ Dạ và kết thúc là bữa chiều trong nhà hàng Bồ Đề thật ấm áp. Một ngày không ngả mặn cũng là để nuôi dưỡng thân tâm an lành sau nhiều cuộc bia rượu gặp gỡ bằng hữu thân quen.

Chính chuyến đi Huế mùa Nguyên tiêu đó đã thúc giục tôi - người hỗ trợ công việc bếp núc, tòa soạn - đề xuất với nhóm chủ biên tạp chí Thế giới Ẩm thực thực hiện một chuyên đề về ăn chay. Ngày ấy, do tạp chí có nhiều cộng tác viên là người làm báo ở Huế nên tôi được mở rộng kiến văn về ăn chay ở xứ sở sông Hương, núi Ngự. Đơn cử như chị Hoàng Thị Thọ, tác giả của nhiều bài viết đặc sắc như “Về Huế ăn chay” (viết chung với nhà báo Diên Thống), “Trong nhà rường Huế ăn gì cũng ngon”, hay nhà văn gốc Huế Mường Mán với bài “Món chay, mẹ và tôi”.

Bánh bèo chay tại nhà hàng Maison Trang 

Thật thú vị khi chị Thọ viết về ăn chay “sành điệu” không ở nhà hàng, quán xá mà ở chùa: “…đến quán chay chỉ để đơn thuần… ăn chay; chứ ăn chay “sành điệu” thì phải lên chùa. Nhưng, xin đừng vội hiểu nhầm chùa Huế có mở dịch vụ ăn uống. Không hề có. Nhưng không phải ai và bất cứ lúc nào muốn thì đều có thể lên chùa ăn chay. Muốn có một bữa chay ở chùa nào đó - thường là để đãi khách - bạn phải là chỗ thân quen, thâm tình với vị trụ trì… Sư trụ trì mà hoan hỷ, xem như bạn đã có thể yên tâm. Nhiều vị sư, đặc biệt là các sư nữ, còn là những đầu bếp cự phách. Gặp duyên may, bạn sẽ được thưởng thức tại chùa đủ các loại bánh Huế - khoái, bèo, nậm, lọc… - tất nhiên là bánh chay - cực ngon và được chế biến cực khéo. Bạn cũng sẽ ngạc nhiên đến thích thú khi được thưởng thức những món ăn tuyệt hảo và cực kỳ bắt mắt được làm từ trái vả, mít, khoai, cà, lá lốt… Dân dã mà lại cầu kỳ hơn chút nữa thì có thể xin sư cho ăn cơm muối. Muối sả, muối mè, muối đậu phộng… thích gì có nấy”.

Quả đúng là như vậy, bởi tôi đã có duyên lành khi mà nhiều năm, cứ vào sáng mùng 5 Tết lại được mời đến Tịnh xá Trung tâm (Bình Thạnh) của thầy Giác Toàn, dự một tiệc chay với nhiều món được các bà, các cô làm công quả ở chùa đứng bếp. Các món chay đậm hương vị Nam Bộ: khai vị với gỏi cuốn hay chả giò mà chén tương chấm tôi chưa từng biết có nhà hàng chay nào làm ngon hơn; rồi cơm trắng ăn với đậu hũ chiên kho sả ớt; nấm rơm kho tiêu xanh… Tuyệt đỉnh là tô canh chua được chế biến với trái thơm, cà chua, giá, đậu hũ, bạc hà, me, nêm rau thơm, ngò gai… ngọt lừ. Món nào cũng “ngậm mà nghe”, từ món chính tới tráng miệng. Nhưng giản dị hơn là những hôm được thọ trai tại chùa Quảng Hương Già Lam sinh thời ôn Trí Thủ, hay tại Viện đại học Vạn Hạnh thời Hòa thượng Minh Châu là Viện trưởng…

 Mì xào giòn của Mingle Cafe

Trong ký ức ẩm thực của mình, tôi nhớ rất nhiều những bữa chay giản dị mà ngon miệng vì nó gắn với tình cảm bằng hữu, như bữa chay kiểu Tây với bánh mì, phô-mai và… rượu vang trong khu nhà rường Vườn Ngự Hà của anh Dương Đình Vinh. Cũng sẽ không quên các món chay dân dã khi được một người viết báo trẻ đưa đến những hàng quán bình dân ở Kim Long, Nguyệt Biều và bữa chay tại nhà hàng Thiền Tâm trên đường đến lăng Tự Đức mà chủ nhân là đôi bạn họa sĩ đáng mến. Có thể kể thêm vài lần được mời ăn chay khi dự Festival Huế hay các đêm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn tại Cố đô…

***

Đã có rất nhiều sách của các tác giả nước ngoài (cùng nhiều tác giả người Việt ở nước ngoài) viết về ăn chay và các món chay Việt Nam, có thể kể Vegan Vietnamese của Helen Le, Ever-Green Vietnamese của  Andrea Nguyen, Vietnamese Vegetarian của  Uyen Luu, Vegan Vietnamese Cookbook của Sophia K. Miller, Vegetarian Vietnam Travel Report của  Teresa Bergen… Gần đây là Vegetarian Việt Nam của Cameron Stauch - đầu bếp người Canada, từng sống nhiều năm tại Hà Nội, lần đầu tiên viết sách ẩm thực nhưng lại viết về ẩm thực chay tại Việt Nam. Cùng hàng loạt cẩm nang về ăn chay viết cho du khách đến Viêt Nam như Vegetarian in Vietnam: Your Ultimate Guide!, Simply Vegetarian… Khá nhiều các sách kể trên nhắc đến hay đề cập đến Huế như một điểm hẹn không thể thiếu của người ăn chay hay chỉ yêu thích món chay.

Trong một bài báo trên tạp chí National Geographic Traveller số ra tháng 8/2025, tác giả Daniel Stables đã đặt tựa “Làm thế nào Huế trở thành kinh đô ẩm thực chay của Việt Nam?”. Bài viết có đoạn: “Ngày nay, di sản ẩm thực chay cung đình của Huế đang biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn cho lượng khách du lịch ngày càng tăng đến Việt Nam theo chế độ ăn chay”.

Và tôi là một người trong số đó!

Nguyễn Trọng Chức
 Từ khóa:
ăn chaynớ Huếẩm thực
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tinh tế mứt cà pháo

Lớn lên từ ruộng đồng, lại thấm đẫm chất quê “nhút mặn, chua cà” nhưng phải đến U50, tôi mới lần đầu tiên được nghe đến món “mứt cà pháo” của xứ Huế. Quả cà vốn quá quen trên mâm cơm đạm bạc lại xuất hiện trong một hình hài quá lạ - món mứt quá đẹp mắt cho ngày tết Nguyên đán.

Tinh tế mứt cà pháo
Vị Huế

Kỳ này Huế ngày nay Cuối tuần chọn giới thiệu chùm ảnh khơi gợi vị giác của quý độc giả xa gần với những món ăn đậm vị Huế. Bộ ảnh do tác giả Anh Lê thực hiện.

Vị Huế
Nhiều đại sứ quán, tổ chức văn hóa nước ngoài tham gia Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025

Trong không khí sôi động của mùa lễ hội cuối năm, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 được tổ chức trong 2 ngày 22-23/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, phường Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động văn hóa ngoại giao đặc sắc, nơi hương vị ẩm thực trở thành ngôn ngữ chung kết nối bạn bè quốc tế.

Nhiều đại sứ quán, tổ chức văn hóa nước ngoài tham gia Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top