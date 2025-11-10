Hướng dẫn cách vẽ tranh cho du khách nhí nước ngoài

Thước đo doanh nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón được gần 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Du lịch nội địa phục vụ khoảng 119 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 793 nghìn tỷ VNĐ (30 tỷ USD). Mục tiêu kế hoạch năm 2025 của ngành du lịch là phấn đấu đón được 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ VNĐ (38 tỷ USD).

Mục tiêu phát triển du lịch của Việt Nam rõ ràng cần sự chung tay của toàn ngành, trong đó có vai trò rất lớn từ doanh nghiệp các địa phương nói chung, Huế nói riêng, nhất là tạo dựng uy tín, thương hiệu để thu hút khách. Theo đánh giá của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, sau hơn một năm triển khai, Bộ tiêu chí “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch” (do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương xây dựng) đã ghi nhận những kết quả thực chất, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong tư duy và hành động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên cả nước.

Một trong những thay đổi rõ nhất là doanh nghiệp đã chú ý đến tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp du lịch đã chủ động công khai chính sách hoàn - hủy, giá niêm yết, điều khoản sử dụng dịch vụ, cũng như các quy trình tiếp nhận phản hồi và xử lý khiếu nại. Theo số liệu thống kê tổng hợp do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, năm 2024, hơn 60% doanh nghiệp đã công bố công khai toàn bộ thông tin dịch vụ, chính sách giá và quy định bồi hoàn trên website hoặc nền tảng trực tuyến, tăng 25% so với thời điểm trước khi áp dụng Bộ tiêu chí.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt chia sẻ, các tour hiện nay đều ký hợp đồng rõ ràng với khách, bao gồm các dịch vụ điểm du lịch, ăn uống, phương tiện di chuyển, chỗ ở, các điều kiện hoãn, hủy tour… Mặc dù mỗi đối tượng có những lựa chọn dịch vụ khác nhau, nhưng việc thống nhất với khách đi kèm các cam kết đảm bảo được quyền lợi các bên, nhất là khách hàng.

Nhìn vào thực tế các đợt mưa lũ gần đây, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động cập nhật tình hình thời tiết và điều kiện tổ chức/hoãn tour cho đối tác với khách, linh hoạt phương án đón tiếp, hỗ trợ khách. Một du khách Đức đến Huế cuối tháng 10 vừa qua chia sẻ: “Do điều kiện thời tiết, doanh nghiệp đã thông báo dừng các trải nghiệm. Ở khách sạn, họ cũng chú trọng chất lượng dịch vụ, thay đổi các menu đa dạng hơn để phục vụ khách tại chỗ. Họ nhiệt tình và đã quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi”.

Chú ý hơn việc chăm sóc khách hàng

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến, việc khẳng định uy tín, thương hiệu thông qua việc đảm bảo quyền lợi, chăm sóc khách hàng không chỉ thu hút mà còn giữ chân du khách. Dịch vụ và chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng tốt thì những người sử dụng dịch vụ sẽ là “đội ngũ” truyền thông đáng tin cậy và hiệu quả.

Thực tế, phần lớn doanh nghiệp du lịch ở Huế có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động phân tán, thiếu đội ngũ pháp chế, nhân sự quản lý chất lượng hay đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên trách. Việc tự đánh giá theo các tiêu chí về minh bạch thông tin, bảo mật dữ liệu, xử lý khiếu nại hay phát triển bền vững đòi hỏi hệ thống quy trình, công cụ đo lường cụ thể, đây là những yếu tố mà hầu hết doanh nghiệp hiện chưa có.

Trong thời đại công nghệ số, sự thay đổi hành vi của du khách cũng là một thách thức. Bên cạnh việc quan tâm đến giá cả hay chất lượng dịch vụ, du khách còn đòi hỏi tính minh bạch, phản ứng nhanh và sự tôn trọng trong giao tiếp. Chỉ một trải nghiệm không hài lòng có thể được chia sẻ công khai trên mạng xã hội, lập tức ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. Thực trạng này đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực phản ứng, quản lý khủng hoảng truyền thông và chủ động duy trì tương tác với khách hàng. Bên cạnh đó, cần chủ động hỗ trợ, cảnh báo khách hàng trước những chiêu trò lừa đảo du lịch trực tuyến tăng nhanh, dịch vụ không đúng như quảng cáo trên các nền tảng online.