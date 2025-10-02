Chủ động bảo vệ du khách

Du khách đến Huế gặp ngày mưa

An toàn là trên hết

Gần cuối tháng 9 vừa qua, một số du khách đã chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi đi du lịch Huế “trúng” ngày mưa bão. Thanh Huy (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Đến Huế ngày đầu nhưng mình không thể rời khách sạn vì mưa trắng trời và đường phố nhiều nơi ngập nước. Do đã đặt cọc nhiều dịch vụ, vì vậy không thể hủy chuyến đi”. Kế hoạch ban đầu bị ảnh hưởng khá nhiều do thiên tai bất thường, nhưng là lý do khách quan và ưu tiên an toàn nên anh chỉ xem đây là kỷ niệm đáng nhớ. “Các đơn vị làm du lịch vẫn có những chính sách hỗ trợ. Mưa bão chẳng ai muốn nên tôi cũng vui vẻ đón nhận, chuyển hướng những trải nghiệm phù hợp”, anh Huy chia sẻ.

Trên thực tế, vẫn có những du khách “bất chấp” thời tiết, ưa thích trải nghiệm mạo hiểm, nhất là các khách đi du lịch tự do. Một số du khách do đã đặt trước các dịch vụ, không hoãn, hủy được nên vẫn “cố gắng” trải nghiệm. Điều này tiềm ẩn rủi ro, bởi thực tế thời gian qua đã ghi nhận không ít sự cố đã xảy ra đối với du khách ở một số điểm du lịch trong nước do những hiểm họa từ thiên tai, dù trước đó, các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, giai đoạn mùa mưa bão ảnh hưởng đến các địa phương của Việt Nam, nhất là miền Trung cũng trùng vào đầu mùa cao điểm khách quốc tế. Bên cạnh đó, có nhiều khách nội địa sắp xếp thời gian đi du lịch, hoặc đã đặt tour trước vào thời điểm này. Khách đến Huế bằng hai hình thức, đi theo tour được tổ chức bởi các doanh nghiệp lữ hành và đi tự do. Đối với khách đi tour thì luôn được các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành lên phương án để đảm bảo an toàn. Trong khi, khách đi du lịch tự do thì lịch trình và kế hoạch của họ không thể kiểm soát. Một trong những nỗi lo lớn nhất là có một số du khách tự do vẫn tìm đến điểm du lịch biển, ao, hồ, sông, suối, thác, rừng núi. Ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu, tiềm ẩn những nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở…

Linh hoạt, chủ động hỗ trợ du khách

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, trước mùa mưa bão, nhất là trước cơn bão, đợt mưa lớn được dự báo ảnh hưởng đến Huế, Sở Du lịch thường có công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động tập trung phòng, chống, ứng phó. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của du khách cũng như đơn vị. Sở cũng tổ chức ứng trực, sẵn sàng tiếp nhận, phối hợp, hỗ trợ cùng các đơn vị và du khách.

Vấn đề đặt ra là tính chủ động của các đơn vị, doanh nghiệp làm du lịch. Bên cạnh việc chủ động trao đổi cùng khách để thay đổi lịch trình, tour tuyến và xây dựng các sản phẩm du lịch thích ứng mùa mưa bão thì các đơn vị không được chủ quan, xem nhẹ các cảnh báo của cơ quan chức năng. Đặc biệt, cần có sự phối hợp, linh hoạt chính sách phục vụ, hỗ trợ du khách.

Chị Châu Thị Thanh Huyền, du khách Hà Nội cho rằng: “Sở dĩ, khách chấp nhận mạo hiểm du lịch trong điều kiện thời tiết mưa bão vì đã lỡ đặt dịch vụ nhưng không được hủy, hoãn. Các đơn vị làm du lịch, các khách sạn cần có chính sách linh hoạt, phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ để khách được dời lịch hoặc cơ chế nào đó đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho khách”.

Theo bà Dương Thị Công Lý, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố, hoạt động du lịch và phục vụ du khách không thể gián đoạn trong mùa mưa bão, lũ, nhưng ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp phải dự phòng các phương án để đảm bảo được mục tiêu kép là vừa phát triển du lịch và vừa đảm bảo an toàn cho khách. Để làm hài lòng du khách, công tác xử lý tour, tuyến trong thời điểm mưa bão cũng phải thực sự tinh tế. Tùy vào tình hình thời tiết, các đơn vị lữ hành trao đổi, thống nhất với khách để điều chỉnh lịch trình và trải nghiệm hay phương án hợp lý, trường hợp khách không đồng ý, nên có chính sách hỗ trợ phù hợp cho khách.

Nhưng dù có phương án linh động như thế nào, thì điều quan trọng nhất vẫn là phải siết chặt công tác kiểm soát để bảo vệ du khách một cách hiệu quả.