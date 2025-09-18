“Mắt xích” quan trọng trong chuỗi giá trị du lịch

Trải nghiệm nghề thủ công ở Hué Plaza

Huế cần có thêm điểm vui chơi, mua sắm, trải nghiệm

Ngang qua công trình Hué Plaza ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Điện Biên Phủ, nhiều du khách tỏ ra hào hứng khi biết được Huế có thêm tổ hợp thương mại - văn hóa - dịch vụ, nơi du khách có thể trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật đến giải trí trong một không gian.

Bà Châu Thị Tuyết Mai, đến từ Thanh Hóa chia sẻ: “Mình mong nơi đây sớm đưa vào đón khách. Huế cần có thêm những điểm vui chơi, mua sắm, trải nghiệm như thế, bởi lâu nay, có cảm giác điểm tham quan ở Huế nhiều mà những tổ hợp thương mại, vui chơi, trải nghiệm còn thiếu”.

Chia sẻ của bà Mai cũng giống quan điểm của nhiều người khi chúng tôi có dịp khảo sát. Trước đây, khách đi du lịch với mục đích thăm thú, ngắm cảnh, khám phá các vùng đất và nét đẹp văn hóa. Thế nhưng hiện nay, khi đời sống được nâng cao, nhu cầu của du khách cũng dần thay đổi. Họ sẵn sàng chi thêm tiền để tận hưởng những chuyến du lịch có tính giải trí cao, kết hợp các hoạt động mua sắm, trải nghiệm đa dạng. Các điểm du lịch hấp dẫn không chỉ là nơi có danh lam thắng cảnh đẹp, mà còn phải có nhiều tiện ích về vui chơi, giải trí thú vị.

Nhìn lại những năm qua, TP. Huế đã quan tâm mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa dịch vụ, tạo môi trường hấp dẫn cho đầu tư, thương mại và du lịch, song, so với tiềm năng và nhu cầu thị trường, hệ thống hạ tầng và các tổ hợp thương mại - văn hóa - dịch vụ vẫn còn thiếu. Mặc dù Trung tâm thương mại AEON MALL Huế đi vào hoạt động đã giải quyết phần nào nhu cầu của du khách, song, Huế vẫn cần phải bổ sung thêm các “mảnh ghép” còn thiếu trong chuỗi giá trị du lịch, đảm bảo những yếu tố quan trọng trong nhu cầu du lịch hiện nay của du khách: Ăn, chơi, ngủ nghỉ, mua sắm, các trải nghiệm đa dạng…

Du lịch phát triển thì chắc chắn nhu cầu, đòi hỏi của du khách sẽ tăng lên, ít nhiều đặt ra những áp lực trong việc đáp ứng hạ tầng, dịch vụ. Nhìn vào lượng khách có dấu hiệu tăng trưởng thời gian qua, có nhiều niềm vui nhưng cũng có những trăn trở.

8 tháng đầu năm 2025, khách du lịch đến Huế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu đến năm 2030, Huế thu hút 10 - 12 triệu lượt khách du lịch, tăng 18 - 20%/năm; mức chi tiêu bình quân khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/khách; thời gian lưu trú bình quân đạt 2,5 ngày/khách. Mục tiêu này đòi hỏi Huế không chỉ đầu tư hạ tầng lưu trú mà còn các hạ tầng dịch vụ liên quan.

Thời gian lưu trú trung bình của du khách ở Huế hiện là 1,77 ngày. Giai đoạn 2022 - 2024, Huế ổn định mức chi tiêu của khách khoảng 2,1 triệu đồng/khách. Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách vẫn chưa cao. Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế cho rằng, để thu hút du lịch, sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quan trọng. Khi có một hệ sinh thái du lịch - dịch vụ tốt, sức hấp dẫn của điểm đến sẽ được thể hiện rõ.

Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư

Trong số nhiều công trình, dự án vừa được khởi công, giới thiệu hay bước vào giai đoạn vận hành kỹ thuật trong tháng 8 vừa qua ở Huế, có ba dự án liên quan đến du lịch - dịch vụ nhận được nhiều sự quan tâm: Dự án thương mại dịch vụ 42 Phan Chu Trinh, Hué Plaza và Quảng trường Thời đại - Huế Times Square. Cả ba được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm dịch vụ và không gian trải nghiệm tại Cố đô.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ, Vietravel sẽ tiếp tục hoàn thiện và chính thức đưa Hué Plaza vào khai thác cuối năm 2025. Doanh nghiệp cũng sẽ phát triển thêm dịch vụ giá trị gia tăng như không gian hội nghị - triển lãm, sự kiện nghệ thuật thường niên và chuỗi hoạt động kết nối di sản với trải nghiệm hiện đại.

Cùng với những dự án đã và đang triển khai, việc tiếp tục bổ sung những mảnh ghép quan trọng trong chuỗi giá trị du lịch, đáp ứng các xu hướng du lịch mới là rất cần thiết. Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, trong chiến lược phát triển du lịch - dịch vụ giai đoạn sắp tới, TP. Huế xác định tập trung đẩy mạnh hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kết nối đồng bộ, từ hạ tầng giao thông liên vùng, liên thành phố đến giao thông kết nối các điểm đến. Tạo cơ chế tốt nhất để những nhà đầu tư có thương hiệu quốc tế đối với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, các thiết chế cần thiết để hỗ trợ phát triển du lịch, nhất là các hạ tầng cơ sở phục vụ loại hình, sản phẩm du lịch có lợi thế của thành phố như du lịch tâm linh, chăm sóc sức khỏe, di sản - văn hóa, MICE...