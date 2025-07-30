  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 17/08/2025 20:24

Miễn phí vé tham quan các điểm thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dịp 19/8 và 2/9

HNN.VN - Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn vé tham quan cho công dân Việt Nam trong hai ngày 19/8 và 2/9.
Vào những dịp đặc biệt, di tích Huế thu hút rất đông người dân, du khách 

Theo kế hoạch, thời gian mở cửa miễn phí từ 7h sáng đến 17h30 cùng ngày.

Du khách chỉ cần mang theo căn cước công dân để được vào cổng tham quan các di tích Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén…

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngoài dịp 19/8 và 2/9, từ ngày 1/1/2025, công dân Việt Nam còn được miễn vé tham quan vào các ngày lễ lớn khác như: Mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26/3), ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
miễn védi tíchcố đô huếdịp 19/8 và 2/9
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích - Đúng và đẹp

“Tính đến nay, gần 200 công trình và hạng mục thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế đã được bảo tồn, trùng tu và tu bổ, với tổng kinh phí trên 2.000 tỷ đồng. Công tác này luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Công ước Di sản Thế giới 1972, các hướng dẫn của UNESCO và Luật Di sản văn hóa Việt Nam, bảo đảm tính chân thực, toàn vẹn và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt miền Trung…”. Những thông tin trên đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chia sẻ trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua của ông Lazare Eloundou, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới thuộc UNESCO.

Trùng tu di tích - Đúng và đẹp
Thêm những bí ẩn dưới lòng đất

Nhiều bí ẩn đã được xuất lộ ở di tích Tháp đôi Liễu Cốc (phường Hương Xuân, nay là phường Kim Trà, TP. Huế) sau đợt khai quật giai đoạn 2 vừa kết thúc vào đầu tháng 7/2025. Đợt khai quật là sự tiếp nối của đợt khai quật giai đoạn 1 diễn ra vào năm 2024, để tìm lời giải về công trình kiến trúc Champa nằm dưới lòng đất từ hàng thế kỷ qua.

Thêm những bí ẩn dưới lòng đất
Tăng cường hợp tác Pháp - Huế trong bảo tồn di sản văn hóa

Ngày 10/7, bà Sophie Maysonnave – Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, kiêm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam - đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (BTDTCĐ) Huế trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác Pháp - Huế trong bảo tồn di sản văn hóa
Xuất lộ thêm nhiều dấu tích ở Tháp đôi Liễu Cốc

Song song với việc làm xuất lộ các dấu tích nền móng kiến trúc tháp Nam, tháp Bắc và tường bao hai bên phía Nam và Bắc, ở đợt khai quật giai đoạn 2 di tích Tháp đôi Liễu Cốc các chuyên gia đã thu được hơn 9.300 tiêu bản và mảnh hiện vật. Trong đó tập trung chủ yếu là các loại hình vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, mảnh bia, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và các mảnh kim loại đồng.

Xuất lộ thêm nhiều dấu tích ở Tháp đôi Liễu Cốc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top