Miễn phí vé tham quan các điểm thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế dịp 19/8 và 2/9

Vào những dịp đặc biệt, di tích Huế thu hút rất đông người dân, du khách

Theo kế hoạch, thời gian mở cửa miễn phí từ 7h sáng đến 17h30 cùng ngày.

Du khách chỉ cần mang theo căn cước công dân để được vào cổng tham quan các di tích Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén…

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngoài dịp 19/8 và 2/9, từ ngày 1/1/2025, công dân Việt Nam còn được miễn vé tham quan vào các ngày lễ lớn khác như: Mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26/3), ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).