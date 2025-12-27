Chuyển mình từ Năm Du lịch quốc gia

Từ Năm Du lịch quốc gia, Huế có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức các sự kiện, chuỗi hoạt động lớn. Ảnh: Trần Thiện

Vượt ngoài những con số

Cuối tháng 10, trở lại Huế trong không khí rộn ràng của sự kiện du lịch golf, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhìn nhận: Du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng ấn tượng. Với Huế, Năm Du lịch quốc gia 2025 không chỉ là câu chuyện về lượng khách hay doanh thu, mà là hành trình nâng tầm hình ảnh Cố đô trên bản đồ du lịch khu vực. Trong đó, điều quan trọng là Năm Du lịch quốc gia đã tạo ra rất nhiều giá trị thúc đẩy du lịch Huế và tạo đà cho những bứt phá mạnh mẽ hơn.

Không chỉ chạm tới mục tiêu về lượng khách cao nhất từ trước đến nay là 5,5 - 6 triệu lượt khách/năm, điều đáng kể hơn nữa là hiệu ứng lan tỏa điểm đến. Năm 2025, các đoàn KOLs (nhân vật có tầm ảnh hưởng) từ nhiều quốc gia đã đến Huế khảo sát tour tuyến, sản phẩm du lịch. Vẻ đẹp trầm mặc của sông Hương, thành quách cổ kính và văn hóa, nếp sống, con người Huế được chính họ lan tỏa, mở thêm kênh quảng bá, giới thiệu cho điểm đến Huế. Theo các chuyên gia, chiến dịch quảng bá hợp lý là bước đi bài bản nhằm định vị thương hiệu “Huế - đô thị di sản, điểm đến xanh và hấp dẫn”. Năm nay cũng là thời điểm Huế tiếp tục mang “tinh hoa” của mình ra thế giới qua các chương trình xúc tiến tại Ba Lan, Đức, Cộng hòa Séc, Pháp, Ý, Thụy Sĩ… Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế Đỗ Ngọc Cơ cho rằng, việc trực tiếp giới thiệu với đối tác quốc tế giúp doanh nghiệp chủ động hơn, mở ra cánh cửa cho những thị trường mà trước đây Huế chưa từng khai thác sâu.

Nhiều lễ hội sẽ được khai thác trở thành sản phẩm du lịch định kỳ. Ảnh: Đình Hoàng

Từ góc độ quản lý, Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm thông tin thêm: Những con số tăng trưởng là đáng quý, nhưng “điều quý hơn” chính là bài học về sự chuyên nghiệp trong tổ chức, sự phối hợp đồng bộ giữa doanh nghiệp - cơ quan quản lý - cộng đồng, sự gắn kết với các bộ, ngành, địa phương bạn. Đó là nền tảng để Huế tự tin bước vào chặng đường dài hơi.

Và có lẽ, cái “được” sâu sắc nhất nằm ở sự cân bằng: Giữ một Huế hiện đại mà vẫn đậm hồn xưa, sáng tạo nhưng không đánh mất bản sắc. Tinh thần ấy không chỉ nằm trong chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, mà trong chính sự thay đổi tư duy - từ một điểm đến giàu di sản trở thành điểm đến cạnh tranh, sống động và giàu trải nghiệm.

Hướng mở từ khát vọng đổi thay

Từ khi Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993, Huế luôn là điểm đến hàng đầu trong hành trình của du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, sau hơn 30 năm, tốc độ phát triển du lịch Huế vẫn khiêm tốn so với các địa phương lân cận. Đại dịch COVID-19 khiến nhịp tăng trưởng chững lại; sản phẩm du lịch phụ thuộc nhiều vào di sản, thiếu dịch vụ bổ trợ và chưa khai thác tốt các thị trường mới.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 trở thành cơ hội để nhìn lại mình, đối diện những điểm nghẽn và định hình chiến lược mới. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế Đinh Mạnh Thắng, muốn phát triển bền vững, Huế phải giải bài toán đa dạng sản phẩm, thu hút đầu tư và nâng chất lượng dịch vụ.

Hàng loạt xu hướng du lịch hiện đại đã được đưa vào hoạch định: Du lịch lễ hội, show nghệ thuật đêm, sự kiện âm nhạc lớn, khai thác chiều sâu Festival Huế, định vị “Kinh đô áo dài”, “Kinh đô ẩm thực”, phát triển sản phẩm văn hóa từ di sản… Những show diễn thực cảnh, trình diễn áo dài, nghệ thuật cung đình, nhã nhạc… được định hướng trở thành sản phẩm định kỳ quanh năm, thay vì gói gọn trong mùa lễ hội.

Theo Phó Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế Dương Thị Công Lý, từ những định hướng đặt ra, doanh nghiệp lữ hành cũng nhanh chóng bắt nhịp, xây dựng sản phẩm mới: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, golf, du lịch âm nhạc gắn với concert quy mô quốc gia… hướng tới phân khúc khách trung, cao cấp.

Hiệu ứng từ Năm Du lịch quốc gia còn tạo sức hút với các nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ - vui chơi giải trí. Năm 2025, nhiều dự án trọng điểm khởi công và đưa vào hoạt động, trở thành lực đẩy hạ tầng du lịch. Một số thương hiệu quốc tế cũng đang “rục rịch” tiến vào thị trường Huế, báo hiệu giai đoạn cạnh tranh sôi động.

Song hành với đó, hàng không mở lại và mở mới các đường bay quốc tế kết nối Huế với Trung Quốc, Hàn Quốc - những thị trường từng đóng góp lớn trước đại dịch. Đây không chỉ là tín hiệu khả quan, mà còn là “cửa ngõ” đưa Huế trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch châu Á.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn tiếp tục lan tỏa trong tư duy dám thay đổi, dám bước ra khỏi “vùng an toàn” của một đô thị di sản với khát khao bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững và mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế vùng đất mang trong mình nhiều tầng trầm tích lịch sử và văn hóa.