Đề nghị Huế và Đà Nẵng chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên các sông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 21/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 27/10, đề nghị các bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân thành phố Huế, Đà Nẵng chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên các sông.

Theo nội dung công điện, hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên ở trên mức báo động 3.

Dự báo chiều 27/10, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05-0,1m (5,24m năm 2020); tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; nguy cơ cao gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ (Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công Thương) và ủy ban nhân dân các thành phố Huế, Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Cùng với đó, các địa phương khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt, đối với thành phố Huế cần triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các thành phố Huế, Đà Nẵng chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều.

Ngoài ra, các địa phương triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo “phương châm bốn tại chỗ.”

Ủy ban nhân dân các thành phố Huế, Đà Nẵng chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính để chủ động phòng tránh; hướng dẫn người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Trên cơ sở đó, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.