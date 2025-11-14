Các cơ sở lưu trú chật vật lấp đầy công suất

Nhân viên khách sạn Parkview Huế chuẩn bị phòng lưu trú

Thiếu ổn định

Sau đại dịch COVID-19, lượng khách đến Huế phục hồi khá nhanh, song công suất của các khách sạn (KS) lại thiếu ổn định và chưa có sự bứt phá. Mặc dù các KS có thế mạnh khác nhau về thị trường nhưng nhìn chung, để đảm bảo công suất trung bình năm đạt 60 - 70% vẫn là điều không dễ.

Ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc KS Century Riverside Huế cho biết, tại Huế, thị trường du lịch chia thành hai mùa rõ rệt: Từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 4 năm sau là mùa khách quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu; giai đoạn tháng 4 - 9 là mùa khách nội địa và khách châu Á. Qua nhiều năm quản lý, ông Bình cho biết, tình trạng “cháy phòng” thường chỉ diễn ra ngắn hạn vào các dịp lễ hoặc cuối tuần, trong khi những ngày thường, đặc biệt vào giai đoạn thấp điểm, công suất sử dụng phòng có lúc chỉ đạt khoảng 25 - 40%.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, công suất phòng KS tại Huế có biến động nhưng tỷ lệ chung chưa cao như kỳ vọng. Theo số liệu thống kê của ngành du lịch, tại Huế, công suất phòng KS trung bình giai đoạn 2016 - 2019 đạt tương đối, khoảng 60%. Trong giai đoạn này, công suất nhìn chung đã có dấu hiệu tăng khi năm 2014 đạt 55%, sau đó 5 năm (năm 2019) đã tăng lên 62%. Bên cạnh lý do liên quan đến sản phẩm thì các tiện nghi và dịch vụ tại các cơ sở lưu trú chưa được đầu tư đúng mức, còn hạn chế về số lượng. Dịch vụ giải trí và chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ spa và ngay cả dịch vụ thiết yếu như ăn uống cũng chưa nhiều khiến tỷ lệ này chưa tăng mạnh.

Theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn TP. Huế, Tổng Giám đốc KS Parkview Huế, năm 2025, khi Huế đăng cai Năm Du lịch quốc gia, các KS đều đặt nhiều kỳ vọng. Dù 7 tháng đầu năm có kết quả tương đối khả quan, nhưng từ tháng 8 đến nay, thị trường gặp khó khăn, một phần do mưa lũ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Mặt khác, Huế chưa thu hút được lượng khách cao cấp lưu trú dài ngày; thời gian lưu trú bình quân vẫn khá thấp. Tỷ lệ mong muốn của nhiều KS bình quân năm là 70% nhưng không dễ đạt. “Nhiều thời điểm, khách Hàn Quốc chỉ tham quan rồi rời đi ngay, rất ít ở lại. Có lúc, thời gian lưu trú bình quân chỉ khoảng 1,2 ngày”, ông Lân nói.

Một thực tế hiện nay ở Huế là ở các KS cao sao (4 - 5 sao), tỷ lệ lấp đầy công suất phòng cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc KS Azerai La Residence Huế cho biết, đáng trăn trở là các KS 5 sao ở Huế bình quân chung của năm khó đạt công suất 50% trở lên. Ngay cả Azerai La Residence Huế trung bình cũng mới đạt 40%, trong khi vào mùa hè, KS vẫn có các chương trình ưu đãi, kích cầu thu hút khách.

Gỡ khó từ sản phẩm, dịch vụ

Theo số liệu của Sở Du lịch, tính đến tháng 10/2025, trên địa bàn thành phố có 899 cơ sở lưu trú, với 14.326 phòng và 22.965 giường, trong đó có 205 KS với 8.701 phòng và 14.310 giường.

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế cho rằng, việc thiếu các sản phẩm mới, hấp dẫn là nguyên nhân quan trọng khiến thời gian lưu trú thấp, kéo theo công suất phòng chưa cao. Sản phẩm du lịch Huế hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào du lịch di sản, trong khi thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí, trải nghiệm ban đêm. “Các phân khúc thị trường khách chưa đa dạng, khách đi trải nghiệm, hưởng thụ, nghỉ dưỡng chưa nhiều nên khi ở Huế ngắn ngày, công suất sử dụng buồng phòng cũng sẽ thấp. Dòng khách đến Huế chủ yếu là khách truyền thống, mức chi tiêu chưa cao, trong khi Huế cũng chưa thu hút đối tượng khách trẻ - nhóm có khả năng du lịch quanh năm. Đối với nhà đầu tư, họ luôn cân nhắc về hiệu quả kinh doanh. Ở đâu thị trường phát triển thì nhà đầu tư sẽ ở đó”, ông Thắng phân tích.

Một nguyên nhân khác nữa là xu hướng du lịch của người dân đã thay đổi nhiều sau COVID-19. Trong đó, xu hướng là du lịch ngắn ngày, du lịch tự túc, đi nhóm nhỏ và sử dụng các cơ sở lưu trú riêng biệt như homestay, biệt thự, bungalow (kiểu nhà 1 tầng, nằm riêng biệt), cắm trại… Nhu cầu sử dụng các KS tập trung giảm đi, đặc biệt với những mô hình truyền thống.

Để giải quyết bài toán công suất phòng lưu trú, không chỉ cần vai trò và các chương trình từ các KS, mà cần sự hợp lực từ nhiều phía, trong đó yếu tố sản phẩm du lịch và thị trường đặc biệt quan trọng. Theo ông Hồ Đặng Xuân Lân, yếu tố quyết định để “níu chân” du khách nằm ở sản phẩm và dịch vụ tại điểm đến: Trải nghiệm đặc trưng, vui chơi - giải trí, dịch vụ đêm… Nếu có chuỗi sản phẩm đủ hấp dẫn, KS tăng cường và nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối với lữ hành, điểm đến sẽ tạo ra hiệu quả bền vững hơn.

Từ góc nhìn này, ông Đinh Mạnh Thắng cho rằng, du khách đến Huế ngoài tham quan di sản còn cần những không gian giải trí, mua sắm, ăn uống... Khi sản phẩm đêm phong phú, dịch vụ trải nghiệm đa dạng và phân khúc thị trường được mở rộng, du khách sẽ sẵn sàng lưu trú lâu hơn. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp khi đánh giá tiềm năng thị trường Huế.