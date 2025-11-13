Vững mạnh từ cơ sở

Các cấp hội nông dân đã vận động thành lập gần 50 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Đổi mới từ tư duy đến hành động

Thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố đã có bước chuyển mạnh mẽ. Các cấp hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy hiệu quả, chất lượng và quyền lợi của hội viên, nông dân làm trung tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, đa dạng hóa hình thức thông tin, qua các mô hình, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ và nền tảng số “Nông dân Việt Nam”. Qua đó, hàng ngàn lượt hội viên được tiếp cận thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của người nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh từ cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động được các cấp hội triển khai hiệu quả với 100% hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni lông và rác thải nhựa”, “Tuyến đường nông dân tự quản”... đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nông thôn Huế “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Bên cạnh đó, tổ chức hội các cấp được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tính đến tháng 7/2025, toàn thành phố có 39/40 xã, phường có tổ chức HND cấp cơ sở, với hơn 7.800 hội viên mới được kết nạp. Cùng với đó, thành lập mới 20 chi HND nghề nghiệp và 85 tổ hội nghề nghiệp, góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân, phát huy vai trò của nông dân trong liên kết sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố Huế cho biết: “Chúng tôi luôn coi cơ sở là nền tảng của mọi phong trào. Mỗi chi hội, tổ hội mạnh sẽ tạo nên sức bật cho toàn hệ thống. Đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở chính là hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nông dân, xây dựng tổ chức hội thực chất, hiệu quả hơn”.

Hướng đến tổ chức hội vững mạnh toàn diện

Cùng với việc đổi mới nội dung, HND thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với phong trào nông dân. Toàn thành phố hiện có 100% cán bộ hội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hội; thường xuyên cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế tập thể, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ.

Các cấp hội đã đưa chuyển đổi số vào công tác hội, tăng cường ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, quản lý hội viên, điều hành hoạt động. Hiện, toàn thành phố có 35.105 tài khoản hội viên nông dân được kích hoạt trên nền tảng số “Nông dân Việt Nam”, giúp kết nối thông tin, quảng bá sản phẩm, tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn.

Các cấp hội đã vận động thành lập gần 50 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với hơn 1.000 thành viên thường xuyên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Hàng trăm hộ nông dân nghèo đã được hỗ trợ về vốn, vật tư, việc làm, có 976 hộ nghèo được giúp đỡ vươn lên ổn định cuộc sống.

Một trong những điểm sáng của HND thành phố là việc đổi mới, đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Giai đoạn 2023 - 2025, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tăng trưởng 9,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên gần 40 tỷ đồng đang được quản lý cho vay tại 198 dự án nhóm hộ, hỗ trợ 933 hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội còn phối hợp với các ngân hàng tín chấp cho vay hơn 1.896 tỷ đồng, giúp nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen ở nông thôn.

HND thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Đã có 45 mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được hỗ trợ xây dựng, góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh, bền vững.

Các cấp hội ở cơ sở cũng là lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến đất, mở đường, chỉnh trang hạ tầng nông thôn. Giai đoạn 2023 - 2025, hội viên nông dân toàn thành phố đã hiến trên 194.000m² đất, đóng góp hơn 38.000 ngày công, góp phần bê tông hóa, kiên cố hóa hơn 67km đường giao thông, kênh mương nội đồng - những con số ấn tượng thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của nông dân Huế.

Theo ông Phan Xuân Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030, HND thành phố Huế tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, phát triển thêm 8.000 hội viên mới, thành lập 100 tổ hội nghề nghiệp, 27 chi hội nghề nghiệp, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm… Để đạt mục tiêu đó, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm trọng tâm, nâng cao vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, khởi nghiệp nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

Vững mạnh từ cơ sở, đổi mới từ cách nghĩ đến cách làm, HND thành phố đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, là điểm tựa vững chắc của giai cấp nông dân trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững.