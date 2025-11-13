  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 14/11/2025 14:27

Vững mạnh từ cơ sở

HNN - Trong giai đoạn mới, Hội Nông dân (HND) thành phố Huế xác định rõ phương châm hành động: “Vững mạnh từ cơ sở”. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Đưa lúa Ra dư xuống ruộng nước Ngày 21/7, mưa dông xuất hiện, kết thúc đợt nắng nóng trên địa bàn TP. HuếTăng tốc trên hành trình số hóa

 Các cấp hội nông dân đã vận động thành lập gần 50 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Đổi mới từ tư duy đến hành động

Thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn thành phố đã có bước chuyển mạnh mẽ. Các cấp hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy hiệu quả, chất lượng và quyền lợi của hội viên, nông dân làm trung tâm. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, đa dạng hóa hình thức thông tin, qua các mô hình, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ và nền tảng số “Nông dân Việt Nam”. Qua đó, hàng ngàn lượt hội viên được tiếp cận thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của người nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh từ cơ sở, công tác tuyên truyền, vận động được các cấp hội triển khai hiệu quả với 100% hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni lông và rác thải nhựa”, “Tuyến đường nông dân tự quản”... đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nông thôn Huế “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Bên cạnh đó, tổ chức hội các cấp được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tính đến tháng 7/2025, toàn thành phố có 39/40 xã, phường có tổ chức HND cấp cơ sở, với hơn 7.800 hội viên mới được kết nạp. Cùng với đó, thành lập mới 20 chi HND nghề nghiệp và 85 tổ hội nghề nghiệp, góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân, phát huy vai trò của nông dân trong liên kết sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố Huế cho biết: “Chúng tôi luôn coi cơ sở là nền tảng của mọi phong trào. Mỗi chi hội, tổ hội mạnh sẽ tạo nên sức bật cho toàn hệ thống. Đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở chính là hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nông dân, xây dựng tổ chức hội thực chất, hiệu quả hơn”.

Hướng đến tổ chức hội vững mạnh toàn diện

Cùng với việc đổi mới nội dung, HND thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với phong trào nông dân. Toàn thành phố hiện có 100% cán bộ hội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hội; thường xuyên cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế tập thể, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ.

Các cấp hội đã đưa chuyển đổi số vào công tác hội, tăng cường ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, quản lý hội viên, điều hành hoạt động. Hiện, toàn thành phố có 35.105 tài khoản hội viên nông dân được kích hoạt trên nền tảng số “Nông dân Việt Nam”, giúp kết nối thông tin, quảng bá sản phẩm, tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn.

Các cấp hội đã vận động thành lập gần 50 câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với hơn 1.000 thành viên thường xuyên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Hàng trăm hộ nông dân nghèo đã được hỗ trợ về vốn, vật tư, việc làm, có 976 hộ nghèo được giúp đỡ vươn lên ổn định cuộc sống.

Một trong những điểm sáng của HND thành phố là việc đổi mới, đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Giai đoạn 2023 - 2025, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố tăng trưởng 9,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn lên gần 40 tỷ đồng đang được quản lý cho vay tại 198 dự án nhóm hộ, hỗ trợ 933 hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội còn phối hợp với các ngân hàng tín chấp cho vay hơn 1.896 tỷ đồng, giúp nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen ở nông thôn.

HND thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Đã có 45 mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị được hỗ trợ xây dựng, góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh, bền vững.

Các cấp hội ở cơ sở cũng là lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến đất, mở đường, chỉnh trang hạ tầng nông thôn. Giai đoạn 2023 - 2025, hội viên nông dân toàn thành phố đã hiến trên 194.000m² đất, đóng góp hơn 38.000 ngày công, góp phần bê tông hóa, kiên cố hóa hơn 67km đường giao thông, kênh mương nội đồng - những con số ấn tượng thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của nông dân Huế.

Theo ông Phan Xuân Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030, HND thành phố Huế tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, phát triển thêm 8.000 hội viên mới, thành lập 100 tổ hội nghề nghiệp, 27 chi hội nghề nghiệp, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân 10%/năm… Để đạt mục tiêu đó, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm trọng tâm, nâng cao vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, khởi nghiệp nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh.

Vững mạnh từ cơ sở, đổi mới từ cách nghĩ đến cách làm, HND thành phố đang từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, là điểm tựa vững chắc của giai cấp nông dân trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững.

Bài, ảnh: Quang Hòa
 Từ khóa:
Vững mạnhcơ sởnông nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng y tế cơ sở

Sau gần 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tuyến y tế cơ sở đã bước sang giai đoạn vận hành mới với nhiều đổi thay tích cực. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và tổ chức bộ máy tại các trạm y tế (TYT), trung tâm y tế (TTYT) góp phần củng cố “cánh tay nối dài” của ngành y tế, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng y tế cơ sở
Lan tỏa đến cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế XVII (Đại hội XVII), nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp, khắp các địa phương trong toàn thành phố đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm quán triệt, triển khai nghị quyết (NQ) đại hội. Từ các cơ quan, đơn vị, khí thế sôi nổi, tinh thần đoàn kết và quyết tâm mới đang lan tỏa mạnh mẽ, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân.

Lan tỏa đến cơ sở, khơi dậy khát vọng phát triển
Buông lỏng quản lý hoạt động cơ sở thu mua gỗ keo tràm - Bài 2: Tăng cường trách nhiệm trong quản lý hoạt động trạm cân

Việc “bội thực” các trạm cân gỗ keo tràm ở các địa phương cho thấy nhiều vấn đề bất cập, trong đó, chính quyền địa phương trước đây (trước ngày thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) đã buông lỏng quản lý ngay từ khi các trạm mới thành lập. Điều này gây nên nhiều hệ lụy về việc cạnh tranh giá cả, phá vỡ quy hoạch quản lý, sử dụng đất ở các địa phương.

Buông lỏng quản lý hoạt động cơ sở thu mua gỗ keo tràm - Bài 2 Tăng cường trách nhiệm trong quản lý hoạt động trạm cân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top