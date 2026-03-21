Tuyển sinh đầu cấp: Bảo đảm công bằng, minh bạch, đủ chỗ học

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026

Theo kế hoạch, công tác tuyển sinh được triển khai ở các cấp học gồm: mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 và giáo dục thường xuyên. Thành phố đặt mục tiêu huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; đồng thời thực hiện phân tuyến hợp lý, bảo đảm đủ chỗ học, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại một số cơ sở giáo dục.

UBND thành phố yêu cầu các địa phương rà soát chính xác số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh; công khai đầy đủ kế hoạch về đối tượng, địa bàn, chỉ tiêu, phương thức và thời gian tuyển sinh, bảo đảm công bằng, minh bạch.

Đối với bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6, UBND các xã, phường căn cứ quy định hiện hành để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo thẩm quyền; hoàn thành xét tuyển và công bố kết quả chậm nhất ngày 31/7/2026.

Riêng Trường THCS Nguyễn Tri Phương tuyển 360 học sinh lớp 6. Học sinh dự tuyển phải hoàn thành chương trình tiểu học, có kết quả học tập 5 năm đạt mức hoàn thành xuất sắc, đồng thời có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 của hai môn toán và tiếng Việt từ 19 điểm trở lên. Ngoài ra, thí sinh phải tham gia đánh giá năng lực ở 3 môn: toán, tiếng Việt và ngoại ngữ, dự kiến tổ chức ngày 28/5/2026.

Đối với tuyển sinh lớp 10, học sinh tốt nghiệp THCS trong độ tuổi quy định được đăng ký dự tuyển theo địa bàn cư trú hoặc nơi học lớp 9. Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển; các trường THPT công lập và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thực hiện kết hợp thi tuyển và xét tuyển; các trường ngoài công lập chủ động lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29/5/2026. Kết quả tuyển sinh các trường công lập sẽ công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026; các đơn vị ngoài công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 31/8/2026.

Kế hoạch cũng quy định rõ các đối tượng tuyển thẳng, chế độ ưu tiên và cộng điểm khuyến khích, góp phần tạo điều kiện cho học sinh diện chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện. Đồng thời, thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, học sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp, khuyến khích học tại cơ sở gần nơi cư trú nhằm ổn định quy mô mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục.