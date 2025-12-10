Tổng thống Mỹ tuyên bố Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn

Người dân Campuchia đi sơ tán tránh xung đột, tại Siem Reap ngày 8/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh vào tối 12/12 và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10.

Ông Trump viết: “Sáng nay, tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet về sự bùng phát trở lại đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài giữa hai nước”.

Theo Tổng thống Trump, hai bên đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết giữa ông và hai thủ tướng với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tổng thống Trump cho biết rằng với sự can thiệp của ông, cả hai nước đã sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục thương mại với Mỹ.