Tổng thống Mỹ tuyên bố Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn

ClockThứ Bảy, 13/12/2025 07:57
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, trong đó hai bên đã đồng ý tái cam kết ngừng bắn sau các cuộc đụng độ biên giới trong tuần qua.

 Người dân Campuchia đi sơ tán tránh xung đột, tại Siem Reap ngày 8/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng cả hai bên đã đồng ý ngừng giao tranh vào tối 12/12 và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia vào cuối tháng 10.

Ông Trump viết: “Sáng nay, tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet về sự bùng phát trở lại đáng tiếc của cuộc chiến kéo dài giữa hai nước”.

Theo Tổng thống Trump, hai bên đã đồng ý ngừng mọi hoạt động nổ súng bắt đầu từ tối 12/12 và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu đã được ký kết giữa ông và hai thủ tướng với sự giúp đỡ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tổng thống Trump cho biết rằng với sự can thiệp của ông, cả hai nước đã sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục thương mại với Mỹ.

Theo baotintuc.vn
Kim Long Motor Huế ký hợp đồng xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Kim Long Motor sẽ cung ứng 1.000 xe bus các loại thương hiệu KimLong cho Kijsetthi Mobility, phục vụ thị trường Thái Lan. Tiếp nối thành công đó, Kim Long Motor cũng sẽ tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Trung Đông cùng nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Kim Long Motor Huế ký hợp đồng xuất khẩu 1 000 xe bus sang Thái Lan
Các bên trung gian họp bàn giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ họp tại Cairo để bàn về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đối phó vi phạm và duy trì hòa bình.Cảnh tàn phá do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN) Zalo Facebook Twitter Bản in Copy link Các bên trung gian cho lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza gồm Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Cairo ngày 25/11 để thảo luận về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết. Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông tin của kênh Al-Qahera có quan hệ với cơ quan tình báo Ai Cập cho biết cuộc họp có sự tham dự của giám đốc tình báo Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Thủ tướng Qatar. Tại đây, các bên đã trao đổi về việc hợp tác với Washington nhằm bảo đảm triển khai thành công giai đoạn 2 của thỏa thuận, đồng thời thảo luận về việc vượt qua trở ngại và hạn chế các vi phạm nhằm duy trì hiệu lực của thỏa thuận ngừng bắn. ADVERTISEMENT Cuộc gặp tại Cairo diễn ra hai n

Các bên trung gian họp bàn giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza

