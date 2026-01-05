Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade

Niềm vui được thưởng thức mứt nhà làm

Những ngày cuối đông, khi tiết trời se lạnh, nhiều căn bếp gia đình trở nên ấm cúng hơn khi mọi người cùng nhau “thổi lửa” làm mứt, bánh. Từ những nguyên liệu quen thuộc như dừa, gừng, cà rốt, bí đao, khoai lang, hạt sen, củ sen… đến các loại hạt, trái cây sấy, bột mì, bơ, trứng… đều được người trẻ tỉ mẩn lựa chọn để làm nên những mẻ mứt, bánh thơm lừng, sẵn sàng “lên khay” đón Tết.

Mứt tắc dẻo ngọt, được tạo hình cánh hoa đẹp mắt và có công dụng trị ho là “món tủ” cho dịp Tết của chị Mỹ Huyền (phường Thuận Hóa). “Làm mứt tắc cũng “đa đoan”, lắm công đoạn nhưng tôi vẫn muốn có một món quà ngọt thơm dành tặng người thân trong dịp Tết”, chị Huyền tâm sự.

Những quả tắc tròn đẹp được lựa chọn kỹ, sau khi sơ chế sạch sẽ, chị Huyền sẽ khứa ra thành hình 5 - 6 cánh hoa đẹp mắt. Trải qua một số công đoạn để loại bỏ hạt nhằm tránh vị đắng, tắc sẽ được luộc qua nước muối và sên với đường cho đến khi cho ra thành phẩm mứt tắc chua ngọt, thoang thoảng vị đắng nhẹ của vỏ, tạo nên hương vị tròn vị dễ ăn.

Với gia đình chị Ngọc Ánh (phường Thủy Xuân), làm mứt gừng được xem như truyền thống gia đình trong dịp Tết suốt ba mươi năm qua. Ba mẹ chị còn kỹ lưỡng trồng gừng từ tháng Tám âm lịch hàng năm, đến tháng Chạp thì thu hoạch làm mứt. Gừng được trồng trên rẫy nên củ nhỏ, sản lượng ít nhưng bù lại phần “thịt” gừng chắc, cay nồng mang hương vị đặc trưng của gừng Huế.

“Ba mẹ mình đã quen với việc làm mứt gừng hàng năm rồi, xem đó như là một nghi thức đón Tết của gia đình. Ngay cả bạn bè, người thân cứ “đến hẹn lại lên” là đặt mứt gừng nhà làm”, chị Ánh bộc bạch. Cứ thế, mỗi năm gia đình chỉ làm mứt gừng một đợt trong vòng 10 - 12 ngày dịp cận Tết với sản lượng khoảng 40 - 50kg mứt. Không cần quảng bá, mứt gừng vẫn “chạy hàng” nhờ người quen tin tưởng vào nguồn gốc, nguyên liệu và hương vị đặc trưng.

Ngoài các món mứt, bánh truyền thống, những năm gần đây, nhiều bạn trẻ đã thử sức với các món bánh mới lạ cho dịp Tết, như tự tay làm kẹo nougat (kẹo hạnh phúc) hay các loại bánh ngọt, bánh nướng tại nhà. Nguyên liệu làm kẹo như bơ, kẹo dẻo, bột sữa nguyên kem cùng các loại hạt, trái cây sấy có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng nguyên liệu làm bánh. Quy trình làm kẹo nougat khá đơn giản, từ đun chảy bơ, trộn kẹo dẻo, bột sữa đến rang và trộn các loại hạt. Món kẹo này còn được nhiều bạn trẻ biến tấu với các loại nhân như mứt hoặc trái cây sấy (nho, dâu tây, xoài…), sau đó cán dẹt, cắt thành từng thanh nhỏ để bảo quản. Không chỉ ngon miệng, đẹp mắt, kẹo nougat còn được nhiều người “ưu ái” lựa chọn làm quà tặng người thân trong dịp Tết.

Mặc dù trên thị trường hiện nay có nhiều loại bánh ngọt hấp dẫn, không ít bạn trẻ vẫn lựa chọn tự nướng bánh tại nhà do lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm và hàm lượng đường trong các sản phẩm bán sẵn. Dù khá tốn công, với ưu điểm giá thành sẽ rẻ hơn, kiểm soát được nguyên liệu, phù hợp khẩu vị và có chi phí hợp lý, đem lại sự an tâm khi thưởng thức trong dịp Tết.

Trong thời đại ưu tiên sự tiện lợi, khi mọi thứ đều có thể mua sẵn bên ngoài, việc người trẻ bắt tay vào gian bếp, chuẩn bị những món mứt, bánh handmade cho gia đình đã đem lại nhiều giá trị tinh thần sâu sắc. Những thành phẩm mứt, bánh nhỏ xinh, đẹp mắt không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn chứa đựng sự chăm chút và cả tấm lòng ngọt ngào của người làm.