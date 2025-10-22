Sáng tạo từ phiên chợ handmade

Các phiên chợ handmade là nơi để những bạn trẻ thỏa sức thể hiện cá tính của bản thân

Mỗi gian hàng - một câu chuyện

Anh Nguyễn Bảo Sơn, người sáng lập chuỗi phiên chợ “Don’t worry be happy” (DWBH), vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình khi năm 2016, quán cà phê anh mở buộc phải đóng cửa. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm gì đó vui vui khi quán cà phê đóng cửa”. Anh kể: “Một số anh em chơi chung đều làm nghề thủ công, người làm đồ da, người thêu thùa, người làm thợ cắt tóc, làm đồ handmade… nên tôi nghĩ sao không tổ chức một phiên chợ nhỏ để mọi người giới thiệu sản phẩm của nhau”.

Thế rồi cái tên DWBH ra đời giản dị như một lời tự nhủ: “Đừng lo, mọi điều tốt đẹp rồi sẽ tới”. Không ngờ, chính phiên chợ nhỏ ấy lại trở thành hạt mầm cho một hoạt động văn hóa bền bỉ. Sau khi có dịp du lịch Thái Lan và tận mắt chứng kiến cách nước bạn tổ chức các phiên chợ trời thân thiện, chuyên nghiệp, anh Sơn càng tin Huế hoàn toàn có thể làm được điều tương tự.

Từ đó, những phiên chợ DWBH lần lượt ra đời và gần nhất là DWBH#5, tổ chức bên bờ sông Hương tại Le Cercle, thu hút hàng trăm người ghé đến. Nếu ở mùa đầu tiên chỉ có 5 thương hiệu tham gia, thì nay đã có gần 40 thương hiệu, trải rộng từ đồ da thủ công, gốm sứ, may vá cho đến các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường.

“Ban đầu làm vì sở thích cá nhân, nhưng càng làm càng muốn vì cộng đồng”, anh Sơn nói. Anh muốn biến phiên chợ thành một hoạt động văn hóa của Huế, nơi những người trẻ theo đuổi nghề thủ công, truyền thống có, hiện đại có, cùng phát triển lâu dài.

Không dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa, DWBH trở thành thỏi nam châm thu hút năng lượng đồng điệu. Mỗi gian hàng là một câu chuyện nhỏ: Về người làm, hành trình sáng tạo, niềm tin vào giá trị thủ công.

Phiên chợ năm nay chọn không gian mở ngoài trời, hướng ra sông Hương. Giữa nắng vàng, gió nhẹ và tiếng nhạc, những sản phẩm nhỏ xinh được nâng tầm như tác phẩm nghệ thuật. Với anh Sơn, DWBH không chỉ là chợ phiên, mà là “một bữa tiệc văn hóa - ẩm thực - âm nhạc”, nơi người tham gia vừa thưởng thức món ăn địa phương, vừa nghe nhạc, tham gia workshop hay đơn giản ngồi trò chuyện bên bờ sông. Không khí cởi mở, gần gũi của phiên chợ khiến nhiều người đến Huế bất ngờ, thích thú.

Không chỉ thu hút người dân và du khách, DWBH còn là nơi để các thương hiệu thủ công trẻ gặp gỡ, kết nối, cùng phát triển. Anh Lê Quang Hải, chủ shop Hearte Clothing cho biết: “DWBH là chương trình uy tín và ý nghĩa, với tinh thần kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị tốt đẹp của Huế”.

Theo anh Hải, tuy quy mô của DWBH nhỏ hơn các hội chợ ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, nhưng “nhỏ mà chất”. Anh đánh giá cao tính kết nối giữa các gian hàng và chất lượng chương trình năm nay. “Phiên chợ mang lại doanh thu tốt, nhưng hơn hết là giúp tôi gặp thêm nhiều bạn trẻ đam mê văn hóa, nghệ thuật, cùng nhau chia sẻ, học hỏi và kết nối”, anh Hải chia sẻ.

Với anh Hoàng Anh Tuấn, chủ thương hiệu Up Leather, DWBH là “một sân chơi để các thương hiệu hỗ trợ, nâng đỡ nhau”. “Mọi người tham gia với tinh thần kết nối, không đặt lợi nhuận lên đầu. Người có kinh nghiệm sẵn sàng giúp đỡ người mới. Đây là dịp để học hỏi, mở rộng tệp khách hàng và tự tin hơn trong nghề”, anh Tuấn tâm sự.

Sáng tạo, đam mê, niềm tin

Song song với DWBH, Huế còn có các phiên chợ khác được yêu thích như Sống2light, Cooltopia, do Sạp Nghệ phối hợp cùng Sống Center - không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng ở trung tâm thành phố.

Chị Hồ Thị Nhật Vy, đại diện Sạp Nghệ chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo ra một phiên chợ mà người tham quan vừa có thể mua sắm, vừa trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực, workshop… tất cả hướng đến lối sống bền vững và sáng tạo địa phương”.

Trong khi đó, tiêu chí lựa chọn thương hiệu ở Cooltopia khá khắt khe: Sản phẩm phải mang tính thủ công, độc đáo, có yếu tố văn hóa hoặc thân thiện môi trường. Mỗi ngành hàng đều được giới hạn số lượng để đảm bảo tính đa dạng và cạnh tranh lành mạnh. Chính điều ấy đã tạo nên một phiên chợ đầy tính chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Những phiên chợ handmade ở Huế không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa thủ công. Ở đó, người thợ trò chuyện, hướng dẫn khách làm thử, chia sẻ câu chuyện đằng sau từng món đồ. Sự tương tác ấy khiến mỗi phiên chợ như một lớp học nhỏ, nơi giá trị của sự tỉ mỉ và sáng tạo được lan tỏa tự nhiên.

Đáng chú ý, các phiên chợ này không chỉ quy tụ thương hiệu của Huế, mà còn đón nhận các thương hiệu đến từ Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, và thậm chí một số gian hàng từ nước ngoài, nơi các nghệ nhân muốn giới thiệu sản phẩm thân thiện môi trường, giao lưu cùng cộng đồng sáng tạo Việt Nam. Sự đa dạng ấy giúp chợ handmade Huế mang hơi thở mở, vừa giữ nét bản địa, vừa chạm đến tinh thần giao thoa toàn cầu.

Điều thú vị là, ở Huế, những phiên chợ handmade không chỉ thu hút người trẻ. Tại DWBH #5, nhiều người lớn tuổi đến tham quan hỏi ban tổ chức: “Tuần sau có còn nữa không?” khiến anh Sơn và các bạn đồng hành vui suốt cả ngày.

Nhìn lại gần 10 năm, từ một ý tưởng “vui vui” đến chuỗi hoạt động văn hóa được chờ đón, DWBH và các chợ handmade khác đã chứng minh: văn hóa Huế không hề cũ. Nó đang chuyển động, biến hóa, vừa giữ tinh thần xưa, vừa hòa cùng hơi thở mới.

Giữa lòng Cố đô, nơi những giá trị truyền thống vẫn được trân quý, hình ảnh những gian hàng nhỏ ven sông, những nụ cười tươi giữa sắc màu handmade, như một minh chứng rằng: Huế không chỉ có di sản. Huế còn có sáng tạo, có đam mê...