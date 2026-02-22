Phan Văn Phú trước tòa

Mâu thuẫn tích tụ sau đổ vỡ

Sáng sớm, tại Tòa án nhân dân thành phố Huế, phòng xử chật kín người. Trước bục khai báo, Phan Văn Phú (SN 1992, trú thôn Cự Lạc, xã Đan Điền) cúi đầu, hai tay đan chặt, gương mặt mệt mỏi và khắc khổ. Phía dưới, thân nhân các bị hại lặng lẽ ngồi bên nhau với những đôi mắt đỏ hoe.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, giữa Phú và gia đình vợ cũ phát sinh căng thẳng liên quan đến việc thăm nom con chung. Những bất đồng về thời gian, cách thức gặp gỡ dần tích tụ. Thay vì gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp để bảo đảm quyền làm cha theo quy định, Phú để sự bức xúc kéo dài.

Sáng hôm xảy ra vụ việc, một cuộc tranh cãi liên quan đến chuyện gặp con đã bùng phát tại nhà gia đình vợ cũ ở đường Văn Cao (phường Xuân Phú, nay thuộc phường Vỹ Dạ). Trong lúc nóng giận và thiếu kiềm chế, Phú sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công những người có mặt.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Chị T.T.K.C. (SN 1994), vợ cũ của Phú và bà N.T.C. (SN 1972), mẹ vợ cũ tử vong do các vết thương chí mạng ở vùng cổ và bụng. Anh T.H. (SN 2004), em vợ cũ của Phú may mắn thoát chết nhưng mang thương tích 26%, để lại di chứng nặng nề về cả thể chất lẫn tinh thần... Một mâu thuẫn gia đình lẽ ra có thể giải quyết bằng đối thoại hoặc bằng phán quyết của tòa án đã biến thành thảm kịch đẫm máu chỉ vì một phút mất kiểm soát.

Sau khi gây án, Phú ném hung khí cùng ba lô lên mái tôn một ngôi nhà gần đó rồi đến Công an phường Xuân Phú (cũ) đầu thú. Hành vi đầu thú được Hội đồng xét xử xem xét là tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh việc ra đầu thú không làm thay đổi bản chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi.

Đứng trước bục khai báo, Phú thừa nhận hành vi phạm tội, nhiều lần cúi đầu khi nghe công bố kết luận giám định thương tích và nguyên nhân tử vong. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định bị cáo có hành vi mang tính côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công liên tiếp nhiều người, trong đó có phụ nữ; hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sống - quyền thiêng liêng nhất của con người.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã gây mất trật tự, an toàn xã hội, tạo tâm lý hoang mang trong quần chúng. Mức độ nguy hiểm cao, buộc phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng.

Bản án và sự im lặng

Khi được nói lời sau cùng, Phú nghẹn giọng xin lỗi gia đình các bị hại, bày tỏ sự ân hận và cho rằng mọi việc bắt nguồn từ mong muốn được gặp con. Tuy nhiên, như chủ tọa phân tích, pháp luật luôn bảo đảm quyền thăm nom con sau ly hôn; nếu có tranh chấp, các bên hoàn toàn có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo trình tự tố tụng. Không ai được phép dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Khi bản án được công bố, cả phòng xử lặng đi. Những tiếng nấc nghẹn vang lên từ hàng ghế phía dưới. Phú khẽ khuỵu xuống bên bục khai báo, nơi vừa nghe lời tuyên phạt quyết định số phận mình.

Vụ án khép lại với bản án nghiêm khắc, nhưng những hệ lụy để lại còn kéo dài. Đây là bài học đắt giá cho những gia đình sau ly hôn. Quyền thăm nom con cái được pháp luật bảo vệ, nhưng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Mọi mâu thuẫn, dù gay gắt đến đâu, đều có thể được giải quyết bằng con đường hòa giải, bằng phán quyết của tòa án, tuyệt đối không bằng bạo lực. Một phút thiếu kiềm chế có thể hủy hoại nhiều cuộc đời; một hành động thiếu suy nghĩ có thể biến người cha thành tội phạm.

Pháp đình nghiêm minh không chỉ để trừng trị, mà còn để nhắc nhở rằng mọi hành vi xâm phạm quyền sống đều phải trả giá bằng chế tài nghiêm khắc nhất. Đó cũng là một lời cảnh tỉnh cho xã hội về cái giá của sự mất kiểm soát và sự coi thường pháp luật.