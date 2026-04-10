  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Phường Phú Xuân dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao thành phố

ClockThứ Năm, 14/05/2026 16:34
HNN.VN - Chiều 14/5, UBND phường Phú Xuân tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường lần thứ I-2026.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao các phường, xã lần thứ IKhởi tranh môn thi đấu thứ 5 của Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần X2.500 người tham dự khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Phú Bài lần thứ I Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

Trao giấy khen cho các cá nhân tại hội nghị 

Khởi động từ tháng 10/2025 và kéo dài đến tháng 4/2026, Đại hội TDTT phường Phú Xuân lần thứ I đã trở thành sân chơi rèn luyện sức khỏe có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điểm nhấn của kỳ đại hội là lễ khai mạc quy mô, huy động hơn 1.600 người bao gồm vận động viên (VĐV), lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân địa phương tham gia.

Theo Ban tổ chức, đại hội quy tụ gần 1.100 VĐV tranh tài ở 8 bộ môn: Karate, bida, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, việt dã và kéo co. Các cuộc tranh tài được đánh giá diễn ra an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn cao, tạo khí thế thi đấu sôi nổi trong cộng đồng.

Phường Phú Xuân còn khẳng định vị thế là "cánh chim đầu đàn" trong phong trào thể thao của thành phố. Tính đến nay, đoàn VĐV phường Phú Xuân đã tham gia thi đấu 12/18 môn trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố lần thứ X năm 2026 và đạt thành tích ấn tượng với 32 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Kết quả này giúp phường Phú Xuân tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương trong khối các ban ngành, xã phường toàn thành phố, khẳng định sự đầu tư bài bản cho phong trào thể dục thể thao tại địa phương.
Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa: đại hội thể dục thể thaophường phú xuânkhoẻ để xây dựngbảo vệ tổ quốc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi tranh giải bóng đá phường Vỹ Dạ

Chiều tối 10/4, tại sân bóng Monaco, đường Trương Gia Mô, UBND phường Vỹ Dạ tổ chức khai mạc Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ I, năm 2025-2026.

Khởi tranh giải bóng đá phường Vỹ Dạ
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Xuân

Sáng 6/3, tại hai điểm tiếp xúc trên địa bàn phường Phú Xuân, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, chủ trì.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Phú Xuân
Phú Xuân, Kim Long, Thanh Thủy trao Huy hiệu Đảng cho 62 đảng viên

Sáng 2/2, Đảng ủy các phường: Phú Xuân, Kim Long và Thanh Thủy long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 cho các đảng viên trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất cách mạng của các đảng viên qua nhiều chặng đường lịch sử.

Phú Xuân, Kim Long, Thanh Thủy trao Huy hiệu Đảng cho 62 đảng viên

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top