Phường Phú Xuân dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Trao giấy khen cho các cá nhân tại hội nghị

Khởi động từ tháng 10/2025 và kéo dài đến tháng 4/2026, Đại hội TDTT phường Phú Xuân lần thứ I đã trở thành sân chơi rèn luyện sức khỏe có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điểm nhấn của kỳ đại hội là lễ khai mạc quy mô, huy động hơn 1.600 người bao gồm vận động viên (VĐV), lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân địa phương tham gia.

Theo Ban tổ chức, đại hội quy tụ gần 1.100 VĐV tranh tài ở 8 bộ môn: Karate, bida, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, việt dã và kéo co. Các cuộc tranh tài được đánh giá diễn ra an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn cao, tạo khí thế thi đấu sôi nổi trong cộng đồng.

Phường Phú Xuân còn khẳng định vị thế là "cánh chim đầu đàn" trong phong trào thể thao của thành phố. Tính đến nay, đoàn VĐV phường Phú Xuân đã tham gia thi đấu 12/18 môn trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố lần thứ X năm 2026 và đạt thành tích ấn tượng với 32 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Kết quả này giúp phường Phú Xuân tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương trong khối các ban ngành, xã phường toàn thành phố, khẳng định sự đầu tư bài bản cho phong trào thể dục thể thao tại địa phương.