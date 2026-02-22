Bám biển làm giàu

Ông Đỗ Mãi thường xuyên phối hợp bộ đội biên phòng nắm tình hình, vận động ngư dân phòng, chống khai thác IUU

Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh về Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tuổi 60 dày dạn kinh nghiệm và có nhiều đóng góp trong công tác vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới...

Ông Đỗ Mãi bày tỏ: “Muốn để bà con nghe theo, làm theo, trước tiên mình phải làm gương trong tất cả mọi việc. Siêng năng, cần cù, vượt khó khăn, lao động có hiệu quả, là “cái gương” rất quan trọng, đưa kinh tế gia đình đi lên, đồng thời góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Với tâm nguyện đó, dù tuổi ngày càng cao, nhưng tinh thần bám biển sản xuất của ngư dân Đỗ Mãi vẫn luôn vững chắc. Là chủ tàu với nghề đánh bắt thủy sản gần bờ, mỗi ngày của ông Mãi thường cùng 3 bạn thuyền ra biển từ 1 - 2 giờ sáng, đến tầm 9 - 10 giờ sáng mới trở về, mang theo lưới nặng cá tôm. Theo chia sẻ của người dân, mùa đông, mỗi tháng họ nghỉ đánh bắt trong 10 ngày biển động. Mùa hè, những ai tham công tiếc việc, bám biển đến lúc nào mệt thì mới nghỉ ngơi một vài hôm. Ông Mãi là một trong những người như vậy.

“Khi mọi người ấm êm trong giấc ngủ, nhất là những đêm mùa đông lạnh giá, ngư dân bãi ngang vẫn phải ra khơi lúc 1 - 2 giờ sáng, vất vả lắm chứ; nhưng nghị lực, sự chịu thương, chịu khó được “đền đáp” xứng đáng, với con số lãi ròng của một ngày đánh bắt dao động từ 1 triệu đồng đến 7 triệu đồng; có khi 9 - 10 triệu đồng” - ông Mãi phấn khởi. Là chủ tàu, ông còn có trách nhiệm hỗ trợ tối đa phương tiện cho những bạn thuyền có cơ hội ra khơi, cùng nhau bám biển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Khi nói đến lão ngư Đỗ Mãi, ngư dân Trần Long, Trần Hoài Nam và rất nhiều ngư dân thôn 6 bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần vượt khó khăn, hăng say lao động, đặc biệt là “kho” kinh nghiệm tích lũy từ mấy chục năm bám biển để có thể thuộc nằm lòng ngày nước êm, nước chảy, thuộc “đường đi” của những loại hải sản có giá trị kinh tế cao như mực nang, cá sạo, cá chai…, từ đó nâng cao hiệu quả trong mỗi chuyến đánh bắt.

Ngư dân làm nghề đánh bắt gần bờ thường ra biển trong những ngày nước êm. Cũng có những người giỏi nghề, giàu kinh nghiệm, không chịu để “thời gian chết”, vẫn bám biển sản xuất cả trong những ngày nước chảy mạnh. “Bãi ngang nhiều nghề lắm, ngày nước chảy, mình đi lưới rê, đánh cá thởn, bằn chặn. Còn sức khỏe là còn bám biển, “theo đuôi” tôm cá, tăng thêm thu nhập. Mỗi gia đình tích lũy tốt, kinh tế vững chắc, sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh kinh tế của cộng đồng, xã hội”, ông Mãi nói.

Trong mùa khuyết (khoảng từ tháng 6 đến tháng 11), ông Mãi cũng “không bỏ phí”, cần mẫn đánh khoảng vài tấn, mang về chế biến thành nước mắm ruốc nổi tiếng của Phú Vinh; trong đó, loại nước mắm hớt (chắt) đặc biệt, có giá 200.000 đồng/lít. Nhà ông Mãi luôn có trên dưới 16 chum nước mắm cung cấp ra thị trường, góp phần nâng con số lãi ròng từ đánh bắt, chế biến hải sản lên khoảng trên dưới 1 tỷ đồng mỗi năm.

Đánh giá về những nỗ lực và hiệu quả trong quá trình dài bám biển phát triển kinh tế, ông Dương Chí Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh khẳng định, những ngư dân như ông Đỗ Mãi đã lan tỏa trong cộng đồng ngư dân về nghị lực, ý chí làm giàu từ biển; là động lực để người dân trên địa bàn vươn lên có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn.