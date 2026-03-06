20H10' hôm nay: Trực tiếp Chương trình chính luận nghệ thuật 'Sao Độc lập'

Chương trình "Sao Độc lập" năm 2025

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, “Sao Độc lập” đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón đợi mỗi độ mùa Thu tháng Tám.

“Sao Độc lập” năm 2026 là chương trình thứ XI, có chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường”. Đây là một trong những sự kiện văn hoá, nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Tổ chức cho biết, “Sao Độc lập” năm 2026 kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa trước, được đổi mới cả về nội dung tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật; giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại.

Qua đó, chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những cống hiến, hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân; khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” là sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập, tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. “Ánh sao độc lập” vừa tái hiện hành trình 81 năm kể từ mùa Thu độc lập, tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vừa là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa, vừa là ánh sáng soi đường được hun đúc từ lịch sử, được trao truyền qua các thế hệ và đang hội tụ thành ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai.

Chương trình gồm 3 chương với 15 tiết mục, kết hợp ca, múa, nhạc, lời bình cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, LED 3D..., hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và sức hấp dẫn đương đại.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ sẽ tiếp sóng trực tiếp Chương trình trên các nền tảng.