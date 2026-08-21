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ClockThứ Sáu, 21/08/2026 15:45

Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học

HNN.VN - Ngày 21/8, Công an thành phố Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BGDĐT ngày 10/2/2026 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyên truyền, giáo dục từ trải nghiệm thực tế Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại cơ sởLàm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộngGiữ vững an ninh, phục vụ Nhân dân

Đại tá Bùi Ngọc Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế trao đổi các nội dung phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong môi trường giáo dục. 

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thống nhất những nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa hai bộ, tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. Các đơn vị sẽ chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và các cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên. Các bên cũng tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Việc tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp số 01/QCPH-BCA-BGDĐT tạo cơ sở để Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Thông qua triển khai kế hoạch, các bên hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong môi trường học đường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anký kếtquy chếphối hợpgiáo dục
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