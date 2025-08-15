Hai đoàn viên cứu người đuối nước được trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”

Đại diện Thành đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đoàn viên Trần Văn Phi

Trước đó, vào ngày 22/7, nghe tin có hai cháu bé ngã xuống hồ nước tại khu vực nghĩa trang thôn 1B (phường Phú Bài), anh Nguyễn Đầu và anh Trần Văn Phi đã dũng cảm đến cứu. Đưa thành công hai cháu bé lên bờ để cấp cứu nhưng anh Nguyễn Đầu không may bị đuối nước và tử vong.

Hành động quên mình, đầy bản lĩnh và tình người của hai thanh niên dũng cảm Nguyễn Đầu và Trần Văn Phi đã góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, toả sáng tinh thần quả cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân của tuổi trẻ TP. Huế.