Người tạo dấu ấn cho Trường THPT Nguyễn Huệ tại sân chơi Olympia

Hoàng Anh Minh giành vòng nguyệt quế tại vòng thi Tháng

Tự hào đeo vòng nguyệt quế

Ở tuổi 16, Hoàng Anh Minh tiếp tục ghi dấu ấn với vòng nguyệt quế Olympia về cho Trường THPT Nguyễn Huệ - một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm nỗ lực.

Trong cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý I năm 2026, Minh giành vòng nguyệt quế với 215 điểm. Phong độ ổn định tiếp tục được duy trì khi em chinh phục vòng thi Tháng với 230 điểm, ghi tên mình vào vòng thi Quý. Không chỉ gây ấn tượng bởi điểm số, Minh còn được nhớ đến bởi phong thái điềm tĩnh, tư duy sắc bén và cách lựa chọn chiến thuật hợp lý trong từng phần thi.

Bước vào vòng thi Quý, Minh mang theo khát vọng đưa cầu truyền hình Olympia đầu tiên về với Trường THPT Nguyễn Huệ. Dù chưa thể giành tấm vé vào chung kết năm, vị trí thứ 2 chung cuộc của em vẫn là kết quả đáng ghi nhận. Với thầy cô, bạn bè, đó không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình đáng tự hào.

Theo thầy giáo Đặng Đức Tuệ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, ở một sân chơi đòi hỏi tốc độ, sự chính xác và bản lĩnh tâm lý, việc giữ phong độ ổn định là điều không hề dễ dàng. Lịch thi của Minh khá dày: Sáng thi Tuần, chiều thi Tháng, hôm sau thi Quý, khiến Minh khá áp lực. Căng thẳng, lo lắng phần nào ảnh hưởng đến thể trạng và phong độ thi đấu của em.

Chia sẻ về hành trình của mình, Minh nói: “Em rất vui và tự hào khi là người đầu tiên đem vòng nguyệt quế về cho trường. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là sự tiếp nối hành trình của anh trai Hoàng Anh Quân, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, người từng tham gia sân chơi này vào năm 2020. Em cũng khá tiếc nuối vì có những câu hỏi lẽ ra có thể trả lời đúng nhưng lại sai do tâm lý. Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn”.

Nuôi lớn ước mơ

Minh bắt đầu theo dõi Chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ khi em mới 5 tuổi. Ấn tượng sâu đậm trong ký ức tuổi thơ của cậu bé là trận chung kết năm 2016, khi Hồ Đắc Thanh Chương, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế giàn ngôi vô địch.

Khi ấy, Minh đang học lớp 1. Dù còn nhỏ, cậu bé đã biết hào hứng cổ vũ cho đại diện của Huế. Khoảnh khắc anh Thanh Chương chiến thắng khiến em vỡ òa cảm xúc. Trong ký ức ấy, không chỉ có hình ảnh một thí sinh thông minh, điềm tĩnh, mà còn là không khí cổ vũ sôi động, đầy cảm xúc của các cổ động viên Huế.

Minh kể, không rõ giấc mơ đi thi Olympia hình thành từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ lúc anh trai Hoàng Anh Quân bắt đầu ôn luyện, cậu học sinh lớp 5 thường ngồi bên cạnh, vừa theo dõi vừa thử sức trả lời các câu hỏi. Khi anh trai ra Hà Nội tham gia ghi hình, Minh cũng được theo cùng đến trường quay, được giao lưu với các anh chị thí sinh, tham gia các trò chơi dành cho khán giả. Chính những trải nghiệm ấy đã nuôi lớn trong em mong muốn một ngày được đứng trên sân khấu Olympia.

Niềm đam mê cứ thế lớn lên cùng năm tháng. Đến lớp 8, lớp 9, Minh bắt đầu chủ động tham gia các sân chơi Olympia trên internet để rèn luyện. Em từng đặt mục tiêu thi vào Trường THPT Chuyên Quốc Học để được góp mặt ở sân chơi “Nguyệt quế Đỏ” nhưng chưa thành công. Bước vào lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Huệ, Minh không nghĩ mình sẽ có cơ hội đến với Olympia. Thế nhưng, đúng năm em nhập học, chương trình “Chinh phục Olympia” của nhà trường được khởi động trở lại sau một thời gian gián đoạn kể từ khi anh trai của Minh tham gia. Cơ hội đến, Minh không bỏ lỡ.

Được đại diện trường tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Hoàng Anh Minh bắt đầu hành trình ôn luyện nghiêm túc, bài bản hơn. Em nhận được sự đồng hành của thầy cô và các anh chị đi trước, đặc biệt là cựu học sinh Đoàn Minh Khôi - người trực tiếp hỗ trợ em hệ thống kiến thức, rèn kỹ năng và tổ chức các trận đấu tập. Anh trai của Minh cũng đồng hành, hỗ trợ em trong việc củng cố kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, chiến thuật thi đấu, giúp Minh tự tin hơn khi bước vào đấu trường trí tuệ.

Minh chủ động tham gia các sân chơi Olympia trên internet để rèn phản xạ, đồng thời tích lũy nền tảng kiến thức rộng và sâu. Trên lớp, em cố gắng nắm chắc bài, về nhà lại dành thời gian tự học, mở rộng hiểu biết. Nhờ khả năng tiếp thu nhanh và ghi nhớ tốt, Minh không mất quá nhiều thời gian cho việc học bài, vẫn duy trì được kết quả ổn định trong khi song song ôn luyện cho các cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Minh trở lại với nhịp học quen thuộc. Không dừng lại ở những gì đã đạt được, em tiếp tục đặt mục tiêu cải thiện kết quả học tập và hướng đến các kỳ thi trong thời gian tới.