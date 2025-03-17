MobiFone mất sóng, người dân loay hoay tìm liên lạc

Khách hàng đến giao dịch tại cửa hàng MobiFone sáng 31/10

Ngày 28/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Huế ngập sâu. Giữa lúc người dân tất bật di chuyển đồ đạc, gọi hỏi thăm người thân hay tìm cách cập nhật tình hình nước dâng, nhiều thuê bao MobiFone bất ngờ không còn tín hiệu.

“Cả nhà tôi đều dùng Mobi, nhưng điện thoại báo mất dịch vụ, gọi đi không được, nhắn tin cũng không. Trong lúc mưa gió, cảm giác ấy thật lo lắng”, chị Nguyễn Thị Bích (phường An Cựu) chia sẻ.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, người dân tại phường Phú Xuân, Hương Sơ, Hóa Châu… những nơi đang ngập sâu, cũng gặp tình trạng tương tự. Một số phải mượn điện thoại dùng mạng khác để báo tin an toàn. “Tôi nhắn mãi không gửi được, đành mượn máy Viettel gọi cho mẹ ngoài Phong Điền”, anh Quốc Thắng (đường Đặng Tất) nói.

Tình trạng mất sóng kéo dài gần ba ngày khiến nhiều người dân cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt, đặc biệt khi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Không chỉ không thể gọi điện hay truy cập mạng, nhiều khách hàng cho biết họ không nhận được bất kỳ thông tin nào từ nhà mạng về nguyên nhân hay thời gian khắc phục.

“Tôi vào fanpage MobiFone tìm thông báo mà không thấy gì. Không biết do mất điện hay trạm bị ngập, chỉ mong nhà mạng sớm khắc phục,” anh Lê Văn Long (phường Phú Xuân) chia sẻ.

Theo chị Minh Phương, chủ một tiệm tạp hóa ở đường Hai Bà Trưng, trong hoàn cảnh thiên tai, việc gián đoạn thông tin là điều khó tránh. “Nhưng chỉ cần một tin nhắn xin lỗi hay thông báo sơ bộ cũng khiến mọi người yên tâm hơn”, chị nói.

Sáng 31/10, khi nguồn điện được khôi phục ở hầu hết thành phố, tín hiệu MobiFone đã dần thông trở lại. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Hoài, Giám đốc MobiFone TP. Huế, bày tỏ: “Chúng tôi thành thật xin lỗi và mong khách hàng thông cảm vì những bất tiện trong những ngày mưa lũ vừa qua”.

Nhân viên kỹ thuật của MobiFone vượt lũ đưa thiết bị đến các trạm BTS ở cùng ngập sâu (Ảnh MobiFone)

Theo ông Hoài, từ ngày 22/10, đơn vị đã chuẩn bị phương án ứng cứu, lo nhất là mất điện vì sẽ ảnh hưởng đến việc phát sóng, đặc biệt tại các trạm BTS nằm trong vùng ngập. Sau hai ngày lũ lớn (từ 27 đến sáng 29/10), có khoảng 111/642 trạm BTS của MobiFone tại Huế mất sóng (chiếm gần 17%), chủ yếu ở các khu vực nội thành và các phường như như Vỹ Dạ, Kim Long, Thuận Hóa, và một phần Hương Thủy, Phú Lộc…

“Nguyên nhân chính là do mất điện diện rộng. Chúng tôi đã kịp thời ứng cứu được 52 trạm trong số đó, song vẫn còn 66 trạm mất sóng. Chúng tôi chia lực lượng thành nhiều nhóm phụ trách từng cụm trạm để khôi phục sớm nhất”, ông Hoài nói.

Từ ngày 28/10, 11 đội ứng cứu từ các tỉnh khác và lực lượng tại chỗ với tổng cộng gần 80 người đã được điều động đến hỗ trợ Huế. Đồng thời, MobiFone cũng mở roaming với Viettel, giúp khách hàng vẫn có thể duy trì liên lạc phần nào trong thời gian gián đoạn.

Tuy nhiên, việc ứng cứu gặp nhiều trở ngại: “Nước ngập sâu khiến nhân viên kỹ thuật không thể tiếp cận nhà trạm. Có nơi, khi mang máy phát đến thì chủ nhà không cho đặt máy vì sợ nguy hiểm; có nơi chủ nhà đã đi sơ tán, khóa cửa. Đây là việc bất khả kháng, không phải MobiFone thờ ơ với khách hàng”, ông Hoài khẳng định.