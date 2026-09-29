Tận tụy với việc chung

Anh Nguyễn Hữu Trình (trái) trong một lần cùng người dân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Từ năm 2020, khi công tác tại UBND phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà trước đây, anh Nguyễn Hữu Trình được giao phụ trách tham mưu, triển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Để duy trì hoạt động, anh làm việc với các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị nhằm thống nhất địa điểm, thời gian và lực lượng tham gia; từ đó tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn.

Mỗi đợt ra quân, anh theo dõi các đơn vị thực hiện, kiểm tra số người tham gia và kết quả công việc, nhắc những nơi triển khai chưa đạt yêu cầu. “Kết quả được cập nhật hằng tuần để báo cáo Đảng ủy, UBND phường và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” thị xã Hương Trà trước 9 giờ sáng mỗi Chủ nhật”, anh Trình nhớ lại.

Giai đoạn 2020 - 2025, anh đã tham mưu UBND phường Hương Xuân triển khai các kế hoạch về vệ sinh môi trường, trồng cây, chỉnh trang đô thị và xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phong trào thu hút 12.500 lượt người tham gia; khoảng 400m³ rác, bèo được thu gom, xử lý; 2.500 cây xanh được trồng mới và chăm sóc, tổ chức 100 hoạt động truyền thông, tuyên truyền… Nhờ thực hiện hiệu quả, nhiều năm liền, UBND phường Hương Xuân được khen thưởng tập thể xuất sắc trong thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn thị xã Hương Trà cũ.

Những kết quả ấy hẳn nhiên có sự tham gia tích cực của các đơn vị và người dân. Phần việc của anh Trình là theo dõi để các khâu phối hợp không bị đứt quãng, như: Nơi nào cần tập trung vệ sinh, đơn vị nào cần được nhắc việc, kết quả nào phải cập nhật kịp thời... Bên cạnh phong trào, anh còn tham mưu công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm hành lang giao thông; giám sát việc thu gom rác và kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Chính sự bền bỉ, trách nhiệm cao trong công việc nên anh Trình liên tục nhận nhiều giấy khen trong thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Phòng, chống bão lụt”… do Chủ tịch UBND TX. Hương Trà (cũ), Chủ tịch UBND phường Hương Xuân (cũ) và Chủ tịch UBND phường Kim Trà trao tặng.

Bà Trần Thị Ngọc Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà, nhận xét: “Điểm đáng ghi nhận ở anh Nguyễn Hữu Trình là tinh thần không nề hà, ngại khó; có sự phối hợp với đồng nghiệp, các đoàn thể và thái độ hòa nhã, khiêm tốn, chân tình khi giao tiếp, hướng dẫn người dân”.

Sau khi phường Kim Trà được thành lập ngày 1/7/2025, tuy ở nhiều phòng, ban khác nhau (Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị và Văn phòng HĐND, UBND phường Kim Trà), nhưng anh Trình được cấp trên tin tưởng, giao tiếp tục tham gia tham mưu, phân công, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2026, phường Kim Trà duy trì ra quân thực hiện đủ 52 tuần phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút gần 45.000 lượt người tham gia, thu gom 57,2m³ rác và trồng mới, chăm sóc khoảng 3.500 cây xanh. Đó là kết quả chung của địa phương và người dân. Trong mỗi tuần ra quân ấy, anh Trình góp phần giữ nhịp bằng việc chuẩn bị, đôn đốc và cập nhật kết quả.

Từ Hương Xuân đến Kim Trà, anh Nguyễn Hữu Trình vẫn gắn bó với công việc chuẩn bị kế hoạch, rà soát địa điểm, theo dõi và báo cáo kết quả ra quân. Những việc ít được chú ý ấy góp phần duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đều đặn mỗi tuần.