Biến “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành nếp sống thường ngày

Vệ sinh, làm đẹp cảnh quan tại Trường Mầm non số 1 Kim Trà.

Mỗi tuần một việc cụ thể

Sáng sớm Chủ nhật, ở các khu dân cư của Kim Trà, nhiều người đã bắt tay dọn vệ sinh, thu gom rác, bóc gỡ quảng cáo, phát quang bụi rậm, chăm sóc, trồng mới đường hoa và cây cảnh. Những việc này được duy trì đều đặn, trở thành một thói quen trong đời sống cộng đồng.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn phường đồng thuận hưởng ứng tham gia. Từ 1/7/2025 đến 1/7/2026, các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường đã tổ chức ra quân đủ 52 tuần, với gần 45.000 lượt người tham gia, thu gom gần 58m³ rác thải các loại, trồng mới và chăm sóc khoảng 3.500 cây xanh.

Thay vì triển khai dàn trải, Kim Trà chú trọng tổ chức tập trung vào những phần việc cụ thể, những nơi cần xử lý. Theo đó, các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch vệ sinh tại chợ, khu vực buôn bán công cộng và những điểm có nguy cơ ô nhiễm; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen bỏ rác không đúng nơi quy định; những điểm ô nhiễm được xác định để ưu tiên xử lý trước.

Hằng tuần, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” phân công nhiệm vụ qua nhóm liên lạc của phường. Các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố rà soát địa bàn để tổ chức vệ sinh. Sông, ngòi, kênh, rạch và hồ cũng được chú ý làm sạch; người dân, tiểu thương được vận động không xả rác, nước thải xuống những khu vực này.

Cách làm trên giúp phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tại Kim Trà đi vào những vấn đề cụ thể của từng địa bàn thay vì chỉ tập trung vào một buổi tổng vệ sinh. Cùng với đó, chương trình “Sáng Chủ nhật - 60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” được vận động đến từng hộ gia đình. Người dân tự vệ sinh nhà cửa, khu vực quanh nhà, thôn xóm, ngõ hẻm.

“Với Kim Trà, điều quan trọng hơn là làm sao để sau mỗi buổi ra quân, đường làng, ngõ xóm không chỉ sạch thêm một lần mà người dân hình thành được thói quen giữ gìn môi trường. Địa phương xác định phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ mỗi thu gom rác, trồng cây hay chỉnh trang cảnh quan..., cốt lõi vẫn là thay đổi nhận thức, hành động của mỗi người trong việc bảo vệ nơi mình đang sống”, ông Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Trà chia sẻ.

Từ rác tái chế đến quỹ sẻ chia

Dù duy trì ra quân đều đặn, Kim Trà vẫn gặp khó ở một số nơi: Lực lượng tham gia chủ yếu là cán bộ, đoàn viên, hội viên; ý thức giữ gìn vệ sinh của một bộ phận người dân còn hạn chế; việc phân loại rác tại nguồn gặp trở ngại về nhận thức và trang thiết bị. Từ thực tế đó, phường tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra việc triển khai ở cơ sở và theo dõi mức độ tham gia của người dân để điều chỉnh cách làm.

“Làm sạch một con đường có thể mất một buổi, nhưng để con đường ấy luôn sạch thì cần hình thành thói quen. Trồng một hàng cây có thể chỉ trong một ngày Chủ nhật, nhưng để hàng cây phát triển và trở thành cảnh quan lâu dài lại cần sự chăm sóc của cộng đồng”, ông Đỗ Ngọc An nói.

Ở Kim Trà, việc giữ gìn môi trường còn gắn với hoạt động sẻ chia. Các mô hình như “Thùng rác thân thiện”, “Biến rác thành tiền”, “Ngôi nhà xanh - Tiếp sức đến trường”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được các hội, đoàn thể và người dân duy trì. Với mô hình “Ngôi nhà xanh tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo”, chai nhựa, vỏ lon và phế liệu được thu gom, bán gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn, trẻ em hiếu học.

“Một món đồ bỏ đi, nếu vứt xuống đường sẽ trở thành rác nhưng nếu được thu gom đúng cách, vừa góp phần làm sạch môi trường, vừa có thể trở thành một phần của nguồn quỹ giúp người khó khăn. Điều đó khiến mọi người có thêm lý do để không vứt bỏ rác bừa bãi, cũng như nhìn thấy những giá trị nhân văn khác phía sau để chung tay gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp”, ông Đỗ Ngọc An chia sẻ.