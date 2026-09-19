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Phú Bài ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh

HNN.VN - Sáng 20/9, gần 1.000 người thuộc nhiều lực lượng trên địa bàn phường Phú Bài tham gia ra quân vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh tại khu vực sông Phù Bài, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

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Đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, làm sạch các khu vực được phân công. 

Tại lễ phát động, UBND phường Phú Bài kêu gọi các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và người dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch tại khu dân cư. Sau lễ phát động, các lực lượng được phân công đến từng khu vực để thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, cắt tỉa cây xanh dọc hai bên bờ sông Phù Bài.

Đợt ra quân được triển khai tại 3 khu vực, gồm tuyến từ cầu Chữ V đến cầu Phú Bài trên Quốc lộ 1A; từ Đập Cam Thu đến cầu Chữ V; và từ cầu Ông Binh đến cầu Chữ V. Tại các khu vực, lực lượng tham gia phối hợp thu gom rác, phát quang những đoạn cây cỏ mọc rậm, cắt tỉa cành cây, tạo sự thông thoáng cho cảnh quan hai bên bờ sông.

Bên cạnh việc xử lý rác thải, cây cỏ tại các khu vực công cộng, hoạt động còn nhằm vận động người dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, từng bước hình thành thói quen không xả rác, chủ động vệ sinh khu vực sinh sống. Việc huy động nhiều lực lượng cùng tham gia góp phần tạo cảnh quan sạch, thoáng tại các khu dân cư ven sông Phù Bài.

Diệu Hiền
 Từ khóa:
chủ nhật xanhHuếPhú Bài
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