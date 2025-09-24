Xây dựng thị trường lao động việc làm bền vững

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tư vấn tuyển dụng lao động

Những cánh cửa mở

Trong hàng trăm người tham gia “Ngày hội việc làm bền vững” năm 2025 do Sở Nội vụ thành phố Huế phối hợp cùng Trường Cao đẳng Huế tổ chức mới đây (ngày 12/9), Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Huế không giấu được sự hồi hộp. Nhung đang tìm một vị trí phù hợp trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Nhung chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia một sự kiện tuyển dụng quy mô lớn, có thể tiếp cận nhiều DN cùng lúc, tiết kiệm thời gian và mở ra hy vọng.

Cùng tâm trạng hồi hộp nhưng ở một hoàn cảnh khác là anh Trần Văn Lợi, 32 tuổi, ở phường Phú Bài, từng là công nhân gạch men. Sau nhiều tháng thất nghiệp vì công ty cũ cắt giảm nhân sự, cuộc sống gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Anh đến ngày hội việc làm với mong muốn tìm công việc ổn định để lo cho vợ con. “Tôi thấy có nhiều DN may mặc, da giày tuyển dụng hàng ngàn lao động và cả đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tôi hy vọng nắm bắt được cơ hội này để sớm quay lại guồng công việc,” anh bày tỏ.

Câu chuyện của chị Nhung và anh Lợi phần nào cho thấy ý nghĩa của ngày hội việc làm, không chỉ kết nối sinh viên, NLĐ với DN mà còn mở ra cánh cửa mới cho những ai cần một công việc để ổn định cuộc sống.

“Ngày hội việc làm bền vững” năm 2025 thu hút gần 40 DN, trường nghề và cơ sở đào tạo tham gia, mang đến hơn 12.000 vị trí tuyển dụng và tuyển sinh. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động chiếm khoảng 7.000 vị trí, còn chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao đẳng, trung cấp hơn 5.000 chỉ tiêu. Sự kiện trở thành cầu nối để NLĐ tiếp cận cơ hội, còn DN tìm kiếm được nguồn nhân lực phù hợp.

Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội DN thành phố Huế cho rằng, nhu cầu tuyển dụng của DN trên địa bàn hiện nay rất lớn và đa dạng. “Bên cạnh phỏng vấn trực tiếp tại ngày hội việc làm, nhiều DN tổ chức tuyển dụng ngay tại nhà máy và nâng cao chính sách đãi ngộ, từ chỗ ở, bữa ăn đến mức lương và phúc lợi, nhằm giữ chân lao động lâu dài và thu hút thêm nguồn nhân lực mới,” ông Mỹ chia sẻ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

Thành phố Huế xác định phát triển thị trường lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Sáu tháng đầu năm nay, thành phố giải quyết việc làm cho gần 10.900 người (đạt 61,6% chỉ tiêu, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2024). Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh hơn 23.200 học viên, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 75%.

Cùng với đó, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2025, từ nguồn dự toán được giao, UBND thành phố đã phân bổ 45 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm trong và ngoài nước. Đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã giải ngân hơn 417,6 tỷ đồng cho hơn 6.700 lượt vay, giúp gần 6.700 NLĐ có việc làm ổn định. Các chương trình truyền thông về chính sách lao động, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động được triển khai đa dạng, từ tập huấn trực tiếp đến truyền thông trên nền tảng số và báo chí.

Ông Nguyễn Văn Choi, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư đào tạo Quốc tế Daystar cho biết: “Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng, vướng mắc về thủ tục vay vốn đã được tháo gỡ, giúp NLĐ yên tâm khi chuẩn bị xuất cảnh. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm sâu sát của chính quyền với DN”, ông Choi nói.

Tại “Ngày hội việc làm bền vững”, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc; ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, phụ nữ; khuyến khích DN sử dụng nhiều lao động tại chỗ. Cùng với đó là hiện đại hóa quản trị thị trường lao động thông qua ứng dụng công nghệ số, phát triển nền tảng trực tuyến, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Định hướng lâu dài sẽ gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu DN và thị trường; liên kết ba bên giữa nhà trường, chính quyền, DN để đảm bảo đào tạo nhân lực sát nhu cầu, giúp NLĐ có việc làm ổn định, DN có nguồn nhân lực chất lượng.

“Mục tiêu là xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững, vừa tạo cơ hội cho NLĐ, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của DN. Đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng để Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương,” Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài khẳng định.