Rời bản làng khoác áo công nhân

“Mái ấm Công đoàn” được Công ty CP Kim Sora hỗ trợ xây dựng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bén duyên với nghề

Chị Kiên Thị Hoa, người Cơ Tu ở thôn Ư Rong, xã Long Quảng đã làm việc tại Công ty Kim Sora hơn 5 năm. Từ chỗ chỉ dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh, gia đình chị nay ổn định hơn nhờ đồng lương hằng tháng. Niềm vui lớn nhất là năm 2024, chị được Công đoàn hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”.

Chị Hoa chia sẻ: “Ngôi nhà được xây trên diện tích hơn 60m², tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình tích góp cùng sự giúp đỡ về ngày công của bà con lối xóm và các đoàn viên, hội viên ở địa phương”.

Nếu như chị Hoa tìm thấy sự ổn định sau nhiều năm gắn bó thì với vợ chồng chị A Tu và anh Phi Lip, hành trình trở thành công nhân là cả một quá trình vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu.

Nhớ lại những ngày đầu Công ty Kim Sora vào tận bản tuyển công nhân, chị A Tu cười kể: “Lúc đó chúng tôi ai cũng e dè vì chưa từng biết may, cũng chưa từng làm việc trong môi trường sản xuất tập thể. Khi bước chân vào xưởng, nhìn những dãy máy móc hiện đại nối tiếp nhau, ai cũng thấy ngại. Sau ba tháng được công ty đào tạo nghề, tôi dần tự tin làm chủ máy móc, quen với dây chuyền sản xuất và tác phong công nghiệp”.

Từ những người chỉ quen phát nương, làm rẫy, vợ chồng chị nay đã trở thành những công nhân lành nghề. Đồng lương đều đặn không chỉ giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn mà còn mở ra cho họ nhiều cơ hội để chăm lo cho con cái và tích lũy cho tương lai.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sữu, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Kim Sora, hiện doanh nghiệp có 206 lao động, trong đó gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thu nhập bình quân của công nhân từ 4,9 triệu đồng/người/tháng năm 2017 lên 7,1 triệu đồng/người/tháng năm 2026. Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho 100% người lao động. Thu nhập ổn định từ tiền lương đã giúp nhiều gia đình đồng bào từng bước thoát nghèo, xây sửa nhà cửa và có điều kiện cho con em học hành.

Để người lao động gắn bó

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, doanh nghiệp và công đoàn còn giúp người lao động từng bước thay đổi tác phong làm việc và thích nghi với môi trường công nghiệp.

Vợ chồng anh Hiền - chị Hà kể: “Ngày trước, cứ có việc gia đình hay đám cưới là chúng tôi nghỉ làm, nhiều khi cả tuần mà không báo trước. Giờ thì khác, được công đoàn hướng dẫn nên ai cũng ý thức hơn, muốn nghỉ đều phải xin phép và thực hiện đúng quy định của công ty”.

Với nhiều lao động nữ, những buổi khám sức khỏe định kỳ ban đầu cũng mang đến không ít tâm lý e ngại. Chị A Rel tâm sự: “Lúc đầu mình ngại lắm, vừa xấu hổ, vừa sợ phát hiện bệnh rồi ảnh hưởng đến công việc. Sau này mới hiểu đó là quyền lợi của người lao động. Nhờ khám định kỳ mà một số chị em phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời để bảo vệ sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản”.

Từ bản làng đến với cuộc sống công nhân, nhiều người ban đầu còn bỡ ngỡ trước tiếng chuông báo giờ làm việc, giờ tập thể dục giữa ca hay những bữa cơm tập thể trong nhà máy. Để người lao động nhanh chóng hòa nhập, công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh sau giờ làm.

Mỗi năm, doanh nghiệp và công đoàn tổ chức từ hai đến ba giải thể thao nội bộ, các chương trình văn nghệ nhân dịp 8/3, 20/10 và tết Nguyên đán, thu hút hơn 60% người lao động tham gia. Những hoạt động ấy không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn tạo sự gắn kết giữa công nhân, giúp họ thêm yêu nơi làm việc và gắn bó với doanh nghiệp.

Đào tạo nghề, kết nối việc làm và chăm lo đời sống đang trở thành những giải pháp quan trọng giúp người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhưng hơn hết, chính sự nỗ lực vươn lên của những người con rời bản làng để khoác lên mình chiếc áo công nhân, không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề và rèn luyện tác phong công nghiệp mới là yếu tố quyết định mở ra con đường giảm nghèo bền vững cho mỗi gia đình.

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường chăm lo cho đoàn viên, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bên cạnh hỗ trợ việc làm, thu nhập, nhà ở và chăm sóc sức khỏe, công đoàn sẽ đẩy mạnh tư vấn pháp luật, hướng dẫn kỹ năng sống, giúp người lao động tự tin hòa nhập. Sự đồng hành của công đoàn, doanh nghiệp cùng ý chí vươn lên của mỗi người đang góp phần tạo nên những công nhân vùng cao tự tin, kỷ luật và có cuộc sống ổn định hơn.