Trang bị thêm kiến thức pháp luật cho công nhân

Không khí sôi nổi tại buổi truyền thông pháp luật, kỹ năng cho công nhân Công ty TNHH Hanex Huế

Truyền thông tại nơi làm việc

Buổi chiều muộn giữa tháng 4 vừa qua, sau khi ca làm khép lại, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Hanex Huế vẫn nán lại tại doanh nghiệp. Họ không tăng ca mà là để tham gia buổi truyền thông về phòng, chống lừa đảo trực tuyến do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế tổ chức.

Buổi truyền thông diễn ra ngay tại nhà ăn - không gian quen thuộc với người lao động (NLĐ). Nội dung được chuyển tải bằng những tình huống cụ thể mà nhiều công nhân từng gặp: Tin nhắn mượn tiền từ tài khoản người quen, cuộc gọi tự xưng cán bộ chức năng, đường link yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, hay lời mời đầu tư “lãi cao, ít rủi ro...

Qua phần trao đổi của cán bộ Công an phường Phú Bài, các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến được “gọi tên” rõ ràng. Từ giả danh cơ quan chức năng, mạo danh người thân vay tiền, gửi đường link độc hại đến dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo, mua bán hàng hóa trên mạng… đều được phân tích bằng ví dụ gần gũi, dễ hiểu.

Chị Hồ Thị Nguyên, công nhân Công ty TNHH Hanex Huế cho biết, trước đây chị nghĩ lừa đảo qua mạng là chuyện xa mình. Nhưng sau buổi truyền thông, chị nhận ra chỉ một chút chủ quan cũng có thể mất số tiền tích góp. “Đi làm cả ngày, nhiều khi nhận tin nhắn hay cuộc gọi lạ cũng không để ý kỹ. Giờ tôi biết phải kiểm tra lại, không bấm vào đường link lạ, không chuyển tiền khi chưa xác minh. Những kiến thức này rất cần, không chỉ cho bản thân mà còn để nhắc người thân trong gia đình”, chị Nguyên chia sẻ.

Trong gần hai giờ truyền thông, công nhân không chỉ nghe mà còn tham gia trả lời câu hỏi, xử lý tình huống và trao đổi trực tiếp với báo cáo viên. Không khí vì thế trở nên sôi nổi, kiến thức được tiếp nhận tự nhiên, không nặng nề.

Tại Công ty SCAVI Huế, một buổi truyền thông khác được tổ chức ngay sau giờ cơm ca trưa tại nhà ăn với chủ đề phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Với doanh nghiệp có đông lao động trẻ, nhiều công nhân sống xa gia đình, đây là nội dung sát thực tế. Ông Nguyễn Tâm Phú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty SCAVI Huế cho biết, công đoàn lựa chọn chủ đề này nhằm giúp NLĐ nhận diện rõ hơn các nguy cơ và biết cách phòng tránh. “Khi công nhân có nhận thức tốt, môi trường làm việc cũng an toàn, ổn định hơn. Vì vậy, công đoàn đề xuất nội dung và phối hợp tổ chức vào thời điểm phù hợp, không ảnh hưởng đến sản xuất”, ông Phú nói.

Tại Công ty CP Long Thọ, các chuyên đề lại tập trung vào đời sống gia đình và quyền lợi thiết thân của NLĐ như sức khỏe sinh sản, pháp luật lao động, kỹ năng làm cha mẹ. Đây là những nội dung gần gũi, nhất là với lao động nữ, có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Điểm chung dễ nhận thấy trong các buổi truyền thông là nội dung tuyên truyền không dàn trải. Mỗi công đoàn cơ sở căn cứ vào đặc điểm lao động, nhu cầu đoàn viên, NLĐ và tình hình thực tế của doanh nghiệp để đề xuất chủ đề phù hợp.

Linh hoạt cách làm, đáp ứng nhu cầu thực tế

Từ nhu cầu của cơ sở, LĐLĐ thành phố phối hợp với các đơn vị chuyên môn như công an, y tế, bảo hiểm xã hội… tổ chức truyền thông trực tiếp tại doanh nghiệp. Nhờ đó, mỗi buổi tuyên truyền không còn mang tính hội nghị mà trở thành cuộc trao đổi thiết thực, gắn với đời sống NLĐ.

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đời sống công nhân hiện nay đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh công việc và thu nhập, NLĐ còn đối diện với các vấn đề từ môi trường mạng, tệ nạn xã hội, áp lực gia đình, sức khỏe và các chính sách pháp luật thường xuyên điều chỉnh.

“Chỉ cần một cú nhấp vào đường link lạ, NLĐ có thể mất toàn bộ tiền tích góp. Các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý nhẹ dạ. Vì vậy, trang bị kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng hiện nay quan trọng không kém việc bảo vệ tài sản trong đời sống thực”, ông Quý nhấn mạnh.

Để đạt hiệu quả như mong muốn, công tác tuyên truyền không thể chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản. Nếu nội dung dài, nặng lý thuyết hoặc tổ chức không phù hợp thời gian, NLĐ khó tiếp nhận. Với đặc thù làm việc theo ca kíp, điều quan trọng là lựa chọn đúng thời điểm, đúng nội dung và cách truyền đạt dễ hiểu.

Ông Nguyễn Quý cho biết, khi các cấp công đoàn trực tiếp nắm bắt nhu cầu từ cơ sở, hoạt động được triển khai nhanh và sát thực tế hơn. Nội dung tuyên truyền đi thẳng vào những vấn đề NLĐ quan tâm, qua đó thu hút sự chú ý và tham gia tích cực của công nhân.