Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa tại hồ Học Hải. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, đoàn kiểm tra thực tế tại Đàn Xã Tắc, khu vực Eo Bầu, hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm và một số vị trí liên quan.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai tại 11 khu vực, với tổng diện tích khoảng 25,5 ha, liên quan đến 2.233 hộ chính. Đến ngày 17/9, đã có 1.870 hộ bàn giao mặt bằng, đạt 83,7%; còn 363 trường hợp chưa bàn giao, chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề về đất đai.

Kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, xác định rõ trách nhiệm, phương án và tiến độ xử lý. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các thủ tục, chính sách liên quan, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng yêu cầu về tiến độ bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích. Riêng tại khu vực Đàn Xã Tắc và hồ Tịnh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, trong quá trình giải phóng mặt bằng cần nghiên cứu phương án giữ lại những cây xanh lâu năm, góp phần bảo tồn cảnh quan khu vực.

Lãnh đạo thành phố khảo sát thực tế khu vực Cồn Hến. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tại khu vực thực hiện Dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, đoàn kiểm tra khảo sát thực tế hai bên bờ sông và khu vực Cồn Hến; nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị dự án, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư; triển khai đồng bộ các nội dung về thiết kế, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kết nối hạ tầng hai đầu cầu. Trong đó, cần nghiên cứu kỹ phương án kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu; tiếp tục tính toán phù hợp các thông số về độ dốc, nút giao, đường gom và phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn, thuận tiện trong quá trình khai thác.

Đồng thời, tổ chức hợp lý không gian, cảnh quan và khu dân cư Cồn Hến, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và ổn định đời sống người dân.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nghiên cứu phương án kết hợp sắp xếp lại một phần dân cư tại Cồn Hến, tạo quỹ đất ven sông để quy hoạch công viên và khai thác dịch vụ. Việc xây dựng cầu qua Cồn Hến, ngoài chức năng phục vụ giao thông, phải định hướng kết nối các không gian giải trí, ẩm thực, trải nghiệm từ mũi Cồn Hến đến khu vực ven bờ Bắc sông Hương, phía sau chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền và bờ Nam sông Hương; góp phần hình thành không gian đô thị ven sông đồng bộ, hấp dẫn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị rà soát nhu cầu sử dụng đất, quỹ đất tái định cư và nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với Khu đô thị Đại học Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đối với Khu đô thị Đại học Huế, đoàn kiểm tra khu vực quy hoạch và các khu tái định cư. Khu quy hoạch Trường Bia có diện tích 130,04 ha; đến nay đã giải phóng mặt bằng 84,81 ha, còn khoảng 45,23 ha chưa hoàn thành.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch; rà soát nhu cầu sử dụng đất, quỹ đất tái định cư và nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, rà soát tổng thể quỹ đất dành cho ký túc xá, khu giảng đường và các công trình dùng chung; nghiên cứu hình thành trung tâm hội nghị, hội thảo quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của Đại học Huế và phục vụ các sự kiện của thành phố, gắn với bố trí bãi đỗ xe và tổ chức cảnh quan phù hợp.

Việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ giữa không gian đào tạo, nghiên cứu, các công trình phục vụ chung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện Khu đô thị Đại học Huế theo quy hoạch.