Kiến tạo hệ sinh thái cho kinh tế tư nhân bứt phá

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vừa tổ chức tại TP. Huế, nhiều doanh nghiệp mong tiếp cận tốt về nguồn vốn, đất đai, hạ tầng, giao thông vận tải.

Tạo lực cho doanh nghiệp

Hiện nay, TP. Huế có hơn 7.000 doanh nghiệp (DN), trong đó khoảng 98% là DN nhỏ và vừa, hơn 70% là DN siêu nhỏ. Số lượng DN ngày càng tăng cho thấy sức sống của khu vực kinh tế tư nhân, song cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, quy mô và sức cạnh tranh của cộng đồng DN, qua đó tạo thêm nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tổ chức tại TP. Huế ngày 18/8 vừa qua, ông Vũ Hồng Quân, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ: Huế đang đứng trước cơ hội hình thành mô hình tăng trưởng mới. Do đó, Huế không chỉ đẩy mạnh thu hút đầu tư mà còn tạo điều kiện cho DN lớn mạnh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nhất là chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo ông Vũ Hồng Quân, thay vì chỉ quan tâm có thêm bao nhiêu dự án FDI, cần đặt câu hỏi DN trong nước có thể tham gia và cung ứng gì cho các dự án đó. Giá trị từ đầu tư sẽ được lan tỏa lớn hơn khi phía sau các dự án hình thành mạng lưới DN trong nước cung cấp linh kiện, nguyên, vật liệu, logistics, công nghệ và các dịch vụ liên quan.

Những vấn đề mà ông Vũ Hồng Quân chia sẻ càng có ý nghĩa khi TP. Huế đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, DN cần từng bước nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

Tại TP. Huế, phần lớn là DN nhỏ và vừa. Do vậy, bài toán đặt ra cho DN phát triển không chỉ là vốn. Vấn đề năng lực quản trị, trình độ công nghệ, khả năng tiếp cận thị trường và sự liên kết giữa các DN cũng là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh. Khi những hạn chế trên được khắc phục, cộng đồng DN địa phương sẽ có thêm điều kiện để mở rộng quy mô và tham gia vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn.

Bà Hồ Nhật Phương, Giám đốc Công ty TNHH SBC Hoàng Gia cho rằng, cộng đồng DN đang cần được tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, nhất là tín dụng xanh, cũng như tăng cường kết nối vào các chuỗi cung ứng. Đây là những điều kiện quan trọng để DN mở rộng đầu tư, phát triển dài hạn. “Chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân không nên chỉ dừng ở việc giúp DN vượt qua khó khăn trước mắt mà cần hướng đến nâng cao năng lực nội tại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để DN từng bước phát triển”, bà Nhật Phương nói.

Mở không gian tăng trưởng mới

TP. Huế có nhiều lợi thế để tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng Chân Mây, hệ thống đường cao tốc, các khu kinh tế, khu công nghiệp và hành lang logistics liên vùng... được quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng thời gian qua đã góp phần mở ra không gian phát triển mới cho DN.

Tuy nhiên, để những lợi thế về hạ tầng thực sự trở thành động lực tăng trưởng, TP. Huế không thể chỉ dừng ở việc tháo gỡ những vướng mắc trước mắt. Quan trọng hơn là tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo những đột phá về thể chế, mở rộng không gian phát triển.

Thành phố còn nhiều dư địa để phát triển các lĩnh vực mới, như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ cao và kinh tế số. Việc khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực Chân Mây - Lăng Cô, cùng với phát triển công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành dịch vụ hiện đại có thể tạo thêm những động lực tăng trưởng mới.

Theo định hướng phát triển của TP. Huế, các lĩnh vực như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ cảng hàng không, thương mại hiện đại, kinh tế số và đổi mới sáng tạo sẽ được ưu tiên. Thành phố cũng hướng tới hình thành các cụm liên kết ngành gắn với lợi thế của từng khu vực, tạo thêm không gian để DN mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thảo luận tại diễn đàn vừa nêu, nhiều chuyên gia cho rằng, bài toán đặt ra hiện nay không đơn thuần là “thu hút DN đến Huế”, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để DN lớn mạnh. Đó là quá trình chuyển từ phát triển DN theo hướng tự phát sang kiến tạo một hệ sinh thái thuận lợi, trong đó DN có cơ hội tiếp cận tốt hơn các nguồn lực về đất đai, vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế cho biết: Thành phố đang tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi để DN đầu tư dài hạn thông qua cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy DN làm trung tâm; đẩy nhanh các dự án động lực, tạo quỹ đất sạch và triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với sự đồng hành của chính quyền, DN cần chủ động đổi mới tư duy quản trị, đầu tư cho công nghệ, nguồn nhân lực và thương hiệu; chấp hành tốt pháp luật, bảo vệ môi trường và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng. “Thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Sự thành công của DN chính là sự thành công của thành phố”, đồng chí Hoàng Hải Minh khẳng định.