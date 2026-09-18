Lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở

TS. Lê Văn Sơn, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng trao đổi về kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Khóa tập huấn tập trung củng cố kiến thức về bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phân tích, nhận diện các vấn đề giới để đưa vào quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo cách tiếp cận GESI (bình đẳng giới và hòa nhập xã hội), mọi người cần được bảo đảm cơ hội tham gia, tiếp cận nguồn lực, có tiếng nói trong quá trình ra quyết định và được hưởng lợi từ các chương trình phát triển.

Thông qua thảo luận nhóm, trình bày và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, học viên được hướng dẫn phân tích các rào cản mà phụ nữ và một số nhóm dễ bị tổn thương còn gặp phải. Trong đó có áp lực từ công việc gia đình, hạn chế trong tiếp cận nguồn lực, việc làm, thông tin hoặc chưa có nhiều cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định về kinh tế.

Một nội dung đáng chú ý là việc xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cần cụ thể, đo lường được, có thời hạn và xem xét yếu tố giới. Các chỉ tiêu liên quan đến con người cần được phân tách theo nam, nữ và các nhóm xã hội để theo dõi rõ hơn mức độ tiếp cận và thụ hưởng. Chẳng hạn, ngoài số lượng người được đào tạo nghề, cần xác định tỷ lệ phụ nữ tham gia; với chương trình vay vốn, cần quan tâm tỷ lệ khoản vay do phụ nữ đứng tên hoặc đồng đứng tên.

Khóa tập huấn cũng gợi mở nhiều giải pháp, như bố trí thời gian đào tạo phù hợp, hỗ trợ đi lại, chăm sóc trẻ, tăng khả năng tiếp cận vốn, việc làm và thông tin. Qua đó, giúp cán bộ cơ sở từng bước đưa yêu cầu bình đẳng giới vào mục tiêu, chỉ tiêu và hoạt động cụ thể trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thay vì chỉ dừng ở những nội dung mang tính chung chung.