Nhiều tiện ích khi nhận, chi trả bằng tài khoản cá nhân

Nhiều người sẽ mất thời gian, không chủ động được công việc nếu nhận lương hưu, BHXH bằng tiền mặt như trước đây

Thuận tiện, an toàn

Theo số liệu của BHXH thành phố, tính đến ngày 31/3/2026, toàn địa bàn có 36.505 người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản ATM với tổng số tiền hơn 656.084 triệu đồng, đạt tỷ lệ bình quân 78%. Riêng nhóm hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng mới đạt 70,9%, thấp hơn chỉ tiêu 98% UBND thành phố giao.

Những con số trên cho thấy, vẫn còn rào cản từ thói quen, tâm lý và điều kiện tiếp cận dịch vụ của một bộ phận người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, nhất là ở khu vực nông thôn.

Cụ thể là thói quen nhận tiền mặt; tâm lý e ngại, thiếu tin tưởng vào thanh toán điện tử; mạng lưới ngân hàng, điểm giao dịch vẫn chưa đồng đều giữa các khu vực; việc mở tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng thanh toán hay xác thực điện tử vẫn đang khiến người cao tuổi “loay hoay”.

Tất nhiên, ở nhóm khác, nhất là nhóm hưởng lương hưu (chiếm đa số), nhiều người cảm thấy khá thuận lợi khi chuyển sang nhận tiền từ tài khoản cá nhân thay vì tiền mặt, bởi có thể giảm thiểu rủi ro thất lạc, nhầm lẫn; không còn phụ thuộc vào lịch chi trả cố định hay phải di chuyển đến điểm nhận tiền; giúp bản thân chủ động hơn trong chi tiêu, không cần phải đi xa để thanh toán các chi phí sinh hoạt định kỳ, có thể nhờ người thân rút hộ nếu bận việc hoặc đau ốm như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Dũng (đường Xuân Diệu - phường Thuận Hóa).

Còn ở góc độ quản lý, chi trả không dùng tiền mặt giúp minh bạch hóa dòng tiền an sinh, giảm chi phí tổ chức, hạn chế sai sót và tăng hiệu quả kiểm soát. Đồng thời, việc kết nối dữ liệu giữa BHXH, ngân hàng, bưu điện và cơ quan quản lý nhà nước còn tạo nền tảng cho xây dựng Chính phủ số và kinh tế số.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu

Để việc chi trả không dùng tiền mặt đạt hiệu quả cao hơn nữa, ngày 30/3, UBND thành phố ban hành Công văn số 4437/UBND-XH về việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và giao chỉ tiêu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố xác định rõ quan điểm đưa thanh toán không dùng tiền mặt trở thành thói quen của người dân, trước hết ở đô thị, sau đó lan tỏa ra toàn địa bàn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ. UBND thành phố cũng giao chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2026, tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt đối với lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đạt 98%; trợ cấp thất nghiệp đạt 100%; BHXH 1 lần đạt 98%.

Quá trình triển khai, BHXH thành phố đóng vai trò trung tâm, chủ trì và chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, sự phối hợp của các đơn vị như ngân hàng, bưu điện, công an, chính quyền cơ sở được xác định là yếu tố quyết định để tạo nên sự đồng bộ.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, trung tuần tháng 4, BHXH thành phố đã tổ chức Hội nghị liên quan triển khai công tác chi trả qua tài khoản cá nhân, với quan điểm đây là nhiệm vụ chính trị, cần được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn nữa.

“Để hoàn thành chỉ tiêu, BHXH thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Các kênh truyền thông từ báo chí, mạng xã hội, Hue-S đến tuyên truyền trực quan tại điểm chi trả đều được tận dụng để lan tỏa thông điệp trên cơ sở đúng cách để mọi người hiểu, tin và chủ động tham gia. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; những hỗ trợ tối đa của các ngân hàng, tổ chức tín dụng về thủ tục, miễn giảm phí phát hành thẻ, phí giao dịch; bưu điện tăng cường tuyên truyền, vận động tại các điểm chi trả; chính quyền cơ sở huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia…, cũng là những giải pháp quan trọng”, ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc BHXH thành phố Huế cho biết.

Về lâu dài, việc chi trả không dùng tiền mặt hướng tới mục tiêu lớn hơn, là xây dựng một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Trong tiến trình này, sự tiên phong, đồng thuận của người dân, nhất là cán bộ hưu trí sẽ quyết định tốc độ, hiệu quả của quá trình chuyển đổi.