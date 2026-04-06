Khi những con hẻm Huế trở thành góc chụp “triệu view”

Hẻm “Bến xưa” trên đường Nguyễn Sinh Cung thu hút người trẻ với góc nhìn hướng ra sông Hương. Ảnh: NVCC

Lạ mà quen

Một buổi chiều trên đường Nguyễn Sinh Cung, lối vào hẻm “Bến xưa” trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Từ đường lớn rẽ vào, không gian dần mở, hướng thẳng ra sông Hương. Ánh nắng cuối ngày phủ xuống mặt nước, phản chiếu qua những mái nhà thấp và bức tường cũ, tạo nên khung cảnh gần gũi, giàu cảm xúc.

Vài bạn trẻ đứng nép sát mép hẻm, thay nhau tạo dáng. Một nhóm du khách dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ánh nắng lung linh chiếu xuống dòng Hương. Không cần quá nhiều sắp đặt, khung cảnh tự nhiên đã đủ tạo nên những bức ảnh thu hút. Nguyễn Khánh Linh, 21 tuổi, sinh viên tại Huế cho biết: “Mình thích cảm giác từ một con hẻm nhỏ mà mở ra được khoảng nhìn rất rộng ra sông. Nó giống như một “khoảng trời mới”, khiến mình muốn ghé lại nhiều lần”.

Nhiều con hẻm khác trong thành phố cũng dần được “gọi tên” trên mạng xã hội. Những lối đi nhỏ với tường cũ, cửa sắt, dây điện chằng chịt hay quán nước ven đường… qua góc nhìn của người trẻ trở thành những góc chụp hút mắt. Xu hướng này lan rộng nhanh, kéo theo sự quan tâm của du khách. Thay vì chỉ dừng lại ở các điểm tham quan quen thuộc, nhiều người chủ động tìm đến những con hẻm để trải nghiệm một Huế dung dị, gần với đời sống hơn.

Lê Hoàng Nam, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Mình biết đến các con hẻm này qua mạng xã hội. Khi đến nơi, cảm giác rất khác so với những điểm du lịch đông người. Mọi thứ gần gũi hơn, dễ chụp được những tấm hình mang dấu ấn riêng”.

Lan tỏa hình ảnh địa phương

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của người đến chụp ảnh cũng khiến các con hẻm thay đổi nhịp sinh hoạt. Một số khu vực trở nên đông hơn vào buổi chiều hoặc cuối tuần. Điều này tạo nên không khí mới, đồng thời đặt ra yêu cầu về cách ứng xử.

Trần Minh Tuấn, 23 tuổi, thường xuyên chụp ảnh đường phố tại Huế cho rằng, mỗi con hẻm đều mang một câu chuyện riêng. “Mình xem những con hẻm như một không gian sống động. Khi chụp, mình cố gắng giữ nguyên những gì đang diễn ra, không làm xáo trộn không gian xung quanh”. Yếu tố quan trọng nằm ở sự quan sát và tôn trọng. Một bức ảnh đẹp không chỉ phụ thuộc vào ánh sáng hay bố cục, mà còn ở cách người chụp hòa vào môi trường.

Nguyễn Khánh Linh cũng chia sẻ nhóm của cô thường chọn thời điểm vắng người để chụp. “Tụi mình chụp nhanh, hạn chế gây chú ý. Mình nghĩ khi đến những nơi như vậy, cần ý thức rằng đó vẫn là nơi sinh hoạt của người dân”.

Những con hẻm góp phần tạo nên một cách kể chuyện khác về Huế. Thành phố hiện lên qua các chi tiết đời thường như bức tường cũ, lối đi nhỏ hay khoảng nhìn ra sông. Mỗi khung hình mang theo một lát cắt riêng, giúp người xem cảm nhận rõ hơn nhịp sống và không gian của vùng đất này.

Bên cạnh yếu tố hình ảnh, nhiều bạn trẻ cho rằng việc chụp ở các con hẻm còn mang lại cảm giác “gần với Huế hơn” so với những điểm quen thuộc. Không gian nhỏ, đời sống diễn ra ngay trước mắt khiến mỗi lần bấm máy trở thành một lần quan sát. Những chi tiết như tiếng rao buổi chiều, chiếc xe đạp dựng bên hiên hay một hàng cây rợp bóng đều góp phần tạo nên bối cảnh tự nhiên cho bức ảnh.

Một số bạn trẻ còn chủ động quay video ngắn, ghi lại khoảnh khắc đời thường, hoặc giới thiệu một địa điểm check-in mới. Những đoạn clip này thu hút người xem bởi sự chân thật và nhịp sống đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh Huế theo cách gần gũi hơn trên các nền tảng số.

Và cũng từ đó, Huế hiện lên gần hơn, thật và bình dị hơn.