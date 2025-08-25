Người trẻ làm việc từ xa: Cơ hội từ thế giới số

Anh Gia Huy, một trong những điển hình làm việc từ xa. Trong ảnh, anh Huy đang làm công việc cho một công ty kiến trúc ở Mỹ. Ảnh: Thu Hằng

Anh Thành Đức (trú phường Phú Xuân) có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, vừa làm công việc lập trình viên toàn thời gian vừa kiếm thêm việc làm từ xa ở… Hoa Kỳ, dù anh chẳng hề xuất ngoại. Anh có thể thoải mái ngồi tại nhà hay “đổi gió” đến quán café,… chỉ cần một chiếc laptop, anh Đức sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.

Anh Đức chia sẻ: “Hiện tôi làm việc từ xa cho một công ty công nghệ có trụ sở tại khu vực miền Đông Nebraska, Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm phát triển và duy trì hệ thống website doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng quản lý nội dung tùy biến cao, tối ưu cho hiệu suất và khả năng mở rộng”. Anh cho biết bản thân tìm được công việc này qua “networking” (xây dựng mạng lưới mối quan hệ). Bí quyết là cần có một profile (hồ sơ, thông tin cá nhân) thật đẹp và thái độ làm việc thật chuyên nghiệp, uy tín.

Công việc của anh tập trung phát triển tính năng mới, nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu tốc độ tải trang. Có thời điểm, khi hệ thống có độ phức tạp cao, công ty từng cân nhắc chuyển sang nền tảng khác, nhưng anh đã phân tích kiến trúc, đề xuất giải pháp và triển khai thành công, giúp hệ thống vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí và duy trì tính nhất quán dữ liệu.

Một dự án tiêu biểu là khi nhóm cần hoàn tất nâng cấp để kịp hỗ trợ chiến dịch marketing quan trọng, nhờ phân tích yêu cầu nhanh, phối hợp trực tuyến hiệu quả và áp dụng quy trình CI/CD, dự án đã hoàn thành sớm 2 ngày so với kế hoạch, giúp chiến dịch ra mắt suôn sẻ và đạt hiệu quả cao ngay từ đầu.

Mỗi ngày ngoài 8 tiếng tập trung cho công việc chính, anh Đức còn dành thêm 4 - 6 tiếng cho công việc từ xa. Thù lao anh được trả là 15 USD/giờ, tương đương mức thu nhập khoảng 1.800 - 2.500 USD/tháng. Mọi giao dịch, thanh toán đều được thực hiện qua hệ thống điện tử và tài khoản quốc tế.

Không làm cho công ty nước ngoài, nhưng anh Trung Hiếu (trú tại phường Vỹ Dạ) ngoài công việc toàn thời gian ở Huế vẫn có thêm khoản thu nhập khá nhờ làm công việc kỹ sư Shop Drawing từ xa cho một công ty xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 8 tiếng công sở, anh lại vào các bản vẽ. Công việc của anh không chỉ là "vẽ", mà là diễn giải ngôn ngữ thiết kế thành bản vẽ thi công sống động, cụ thể, dễ hiểu và sát với thực tế nhất.

Sau bữa tối bên gia đình, như thường lệ anh Hiếu lại khởi động phần mềm Revit để làm việc cho công trình cách xa ngàn cây số. Nhờ thế giới số hóa, bản vẽ anh thiết kế được gửi qua email, nhóm họp diễn ra qua Zoom, và mọi trao đổi với kỹ sư hiện trường được cập nhật qua Zalo. Anh vẫn kiểm soát được từng cấu kiện, chi tiết, các góc cạnh kỹ thuật. Những hình ảnh, video ghi hình giúp anh nắm hiện trường để hiệu chỉnh bản vẽ kỹ thuật. Anh “phiên dịch” giữa thiết kế và thực tế, giữa đội thi công và bản vẽ, giữa công trường và chiếc máy tính ở nhà.

Tuy vậy, công việc từ xa cũng mang lại không ít thách thức. Cả anh Đức và anh Hiếu đều thừa nhận: cường độ làm việc cao, áp lực deadline và sự chênh lệch múi giờ đôi khi khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Để duy trì phong độ, họ đều giữ thói quen tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và phân bổ thời gian hợp lý

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mô hình làm việc từ xa mở ra nhiều cơ hội cho người lao động, đặc biệt là với nhóm có kỹ năng số cao. Cơ hội nghề nghiệp không bị ràng buộc bởi vị trí địa lý mà còn giúp nâng cao thu nhập, mở ra cánh cửa tiếp cận với môi trường làm việc quốc tế, học hỏi và phát triển kỹ năng nhanh chóng.