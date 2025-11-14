Luật Chuyển đổi số - Cơ hội để Huế phát triển đô thị thông minh bền vững

Nhiều dịch vụ số thông minh sẽ phát triển, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và trải nghiệm mới

Ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, Luật Chuyển đổi số khi được ban hành sẽ tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn" lâu nay như: Dữ liệu chưa liên thông, thiếu cơ chế huy động vốn, thiếu nhân lực chất lượng cao... Luật sẽ tạo cơ hội đột phá toàn diện cho Huế, đặc biệt trong các lĩnh vực thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nhân lực, an toàn thông tin và phát triển kinh tế số.

Huế là một trong những địa phương sớm đi đầu trong chuyển đổi số, với các nền tảng tiêu biểu như Hue-S, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (HueIOC)... Tuy vậy, việc kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các ngành, các cấp vẫn còn hạn chế. Sự ra đời của Luật Chuyển đổi số được xem như "chìa khóa pháp lý" giúp địa phương mạnh dạn hơn trong khai thác và ứng dụng công nghệ, hướng tới quản trị đô thị thông minh.

Đáng chú ý, Luật xác định rõ các nguyên tắc nền tảng cho chính phủ số như: "Số hóa ngay từ đầu, giấy là ngoại lệ", "Quản lý dựa trên dữ liệu", "Chính phủ như một nền tảng". Đây sẽ là kim chỉ nam giúp Huế chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong vận hành HueIOC. Theo Sở KH&CN, Luật Chuyển đổi số ra đời sẽ là cơ sở pháp lý giúp Huế tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, môi trường… Từ đó, dữ liệu trở thành "nguồn lực mới", phục vụ cho công tác dự báo, quản trị và điều hành thông minh, tiến gần hơn tới mục tiêu đô thị số bền vững.

Theo ông Nguyễn Dương Anh, một trong những quy định quan trọng của Luật là ưu tiên đầu tư hạ tầng số bằng ngân sách nhà nước và khuyến khích hợp tác công - tư (PPP). Điều này đặc biệt có ý nghĩa với Huế, khi thành phố đang cần cơ chế rõ ràng để thu hút nguồn lực cho các dự án như nâng cấp Trung tâm IOC giai đoạn 2, xây dựng hệ thống cảm biến giao thông toàn diện.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở nội dung Luật, mà ở khâu thực thi. Ông Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế cho rằng, định hướng chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 của Huế là trở thành đô thị thông minh - xanh - bền vững, trung tâm đào tạo, y học chuyên sâu, du lịch di sản số và quản trị đô thị dữ liệu, vận hành trên nền tảng số hóa toàn diện, phục vụ người dân, doanh nghiệp, khách du lịch và cộng đồng. Việc thực thi Luật Chuyển đổi số không chỉ tạo nền tảng pháp lý mà còn giúp hiện thực hóa mục tiêu này, hình thành chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trên nền tảng số, lấy người dân làm trung tâm.

Một điểm đáng chú ý khác là Luật quy định chế độ đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. Đây là cơ sở để Huế thu hút và giữ chân nhân lực công nghệ thông tin, an toàn dữ liệu, AI, GIS..., những lĩnh vực còn thiếu hụt. Song song đó, việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt ở khu vực ngoại thành, cũng được xem là giải pháp căn cơ để rút ngắn khoảng cách số.

Không chỉ cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp công nghệ số tại Huế cũng đặt niềm tin rằng luật mới sẽ tạo môi trường thuận lợi để họ tham gia vào chuỗi cung ứng giải pháp đô thị thông minh, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Huế trở thành "Trung tâm kinh tế số" như định hướng trong Đề án Đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố Huế.