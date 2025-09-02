  • Huế ngày nay Online
“Mệnh lệnh” từ cỏ xanh

HNN.VN - Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng góc phố Huế, những thảm cỏ xanh mướt ven bờ sông Hương đang trở thành điểm hẹn lý tưởng cho người dân và du khách. Không chỉ là nơi thư giãn, những bãi cỏ này còn phản ánh một cách ứng xử văn minh, tinh tế và đậm chất Huế của cộng đồng nơi đây.

Bờ sông xanh

 Những bãi cỏ xanh đã trở thành tài sản chung, niềm tự hào của mỗi người Huế. Ảnh: H.Hải

Dọc hai bờ sông Hương, từ cầu Trường Tiền đến Bia Quốc Học, dọc công viên Trịnh Công Sơn, Thương Bạc, Phu Văn Lâu - Nghinh Lương Đình tiếp nối đến cầu Nguyễn Hoàng, những thảm cỏ trải dài đã tạo nên khung cảnh nên thơ, xanh mát. Vài năm gần đây, nơi này đã trở thành “tọa độ vàng” cho các buổi picnic, đọc sách, chụp ảnh hay đơn giản là ngồi ngắm dòng sông lững lờ trôi. Người Huế, vốn nổi tiếng với lối sống chậm và thanh lịch, đã nhanh chóng biến không gian này thành một phần trong đời sống thường nhật của mình.

Không giống những nơi công cộng thường bị lạm dụng, các bãi cỏ ven sông Hương vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, yên bình. Người dân đến đây không xả rác bừa bãi, không gây ồn ào quá mức. Họ trải thảm, mang theo ít trái cây, bánh ngọt, đôi khi chỉ là ly trà sữa hay cà phê mang đi. Tiếng cười nói râm ran nhưng không lấn át tiếng gió sông, tiếng sóng vỗ bờ. Đó là một kiểu thư giãn vừa hiện đại, vừa đậm chất Huế.

Vào mỗi buổi chiều, không khó để bắt gặp hình ảnh những gia đình nhiều thế hệ cùng ngồi bên nhau trên bãi cỏ. Người lớn trò chuyện, trẻ em chạy nhảy, thanh niên selfie hay đọc sách. Những điểm như Phu Văn Lâu, Nghinh Lương Đình hay công viên Trịnh Công Sơn không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là nơi người Huế tìm về sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Điều đặc biệt là cách người Huế ứng xử với cỏ lại rất “Huế”: nhẹ nhàng, ý nhị, không đơn thuần là hành vi sinh hoạt cộng đồng mà như một người bạn tri kỷ.

Tất cả những kết quả trên của những thảm cỏ biếc xanh không phải dễ dàng và tự nhiên mà có được. Trước đó chưa xa, nhiều người vẫn không quên với cảnh bờ sông là nơi tụ tập của nhiều góc khuất tệ nạn và rác thải, phóng uế… khiến cho bất cứ ai khi bước chân vào công viên đều phải e dè.

Nhưng ngày nay, những bãi cỏ xanh đã trở thành tài sản chung, niềm tự hào của mỗi người Huế. Đây là kết quả của một hành trình dài trong chuyển đổi nhận thức và hành động có sự đồng lòng từ chính quyền đến người dân. Phong trào Chủ nhật xanh đã lan tỏa và trở thành nếp văn hóa.

Một “mệnh lệnh” đã được ban ra từ cỏ, đó là cách mà mỗi người dành tình yêu cho xứ sở của mình. Mỗi hành vi xúc phạm cỏ bây giờ không chỉ là điều tối kỵ và còn là một sự hổ thẹn đối với mọi người trước cái đẹp.

Những thảm cỏ mướt xanh đôi bờ sông Hương không chỉ là nét đẹp của một thành phố, mà còn là nét đẹp của một cộng đồng biết yêu thương và gìn giữ những giá trị bền vững.

Bùi Ngọc Long
cỏ xanhbờ sôngsông Hươngcông viên
