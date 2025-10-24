Mặc áo phao khi di chuyển trên sông nước

Áo phao là điều kiện bắt buộc phải có trên những chuyến đò

Người mang, người không

Tại bến đò Cồn Tộc - Vĩnh Tu (xã Đan Điền - phường Phong Quảng) mỗi ngày có nhiều lượt khách di chuyển bằng đò vượt phá Tam Giang. Hiện bến này có 4 chiếc đò hoạt động thường xuyên, được trang bị áo phao đầy đủ cho khách. Tuy nhiên, không phải chủ đò hay hành khách nào cũng nghiêm túc thực hiện việc mặc áo phao khi đò di chuyển trên đầm phá.

Có chủ đò rất ý thức, luôn nhắc nhở khách mặc áo phao trước khi khởi hành, nhưng cũng có người chỉ “làm cho có”. Tình trạng “người mang, người không” vẫn diễn ra khá phổ biến. “Đã ngồi lên đò, thuyền di chuyển trên sông nước là phải mang áo phao mới an toàn. Đây là quy định bắt buộc cần phải nghiêm túc thực hiện”, bà Lê Thị Vân, một người dân thường xuyên qua lại tại bến đò ngang Cồn Tộc - Vĩnh Tu chia sẻ.

Không chỉ ở phá Tam Giang, nhiều bến đò ngang khác trên địa bàn TP. Huế vẫn còn tồn tại tâm lý chủ quan. Dù cơ quan chức năng đã nhắc nhở, thậm chí xử phạt một số trường hợp không tuân thủ quy định, song tình trạng mang áo phao “người có, người không” vẫn diễn ra.

Tại các bến thuyền du lịch trên sông Hương, việc chấp hành vấn đề này lại được thực hiện nghiêm túc hơn. Khách du lịch bắt buộc phải mặc áo phao trước khi thuyền rời bến. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm, nên tình trạng này đã được khắc phục rõ rệt.

Ngoài ý thức, một nguyên nhân khác khiến hành khách e ngại mang áo phao là do nhiều áo phao, phao cứu sinh bị cũ, rách hoặc ẩm mốc, gây cảm giác khó chịu khi mặc. Một số chủ đò chưa quan tâm đến việc bảo quản, thay thế định kỳ thiết bị cứu sinh, dẫn đến chất lượng không đảm bảo, làm giảm hiệu quả sử dụng.

Theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, chủ bến và chủ phương tiện có trách nhiệm trang bị, bảo dưỡng đầy đủ áo phao, phao cứu sinh; chỉ được phép xuất bến khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Thế nhưng, việc kiểm tra, giám sát thực tế ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, thậm chí thiếu quan tâm.

Nâng cao ý thức gắn với chế tài mạnh

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, trên địa bàn có bến đò Cồn Tộc phục vụ chở khách vượt phá Tam Giang và bến Ngư Mỹ Thạnh phục vụ dân sinh, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Địa phương đã ban hành nội quy, yêu cầu hành khách, chủ đò phải tuân thủ nghiêm quy định an toàn. Cụ thể, khi lên thuyền phải trật tự, ngồi ổn định, mặc áo phao; không chở quá số người, phương tiện quy định; kiểm tra kỹ tình trạng thuyền, thiết bị cứu sinh trước khi xuất bến. Dù vậy, “thói quen chủ quan” không mang áo phao của cả người lái đò lẫn người đi đò vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Để nâng cao ý thức người dân, ngoài tuyên truyền, vận động, các địa phương cần phối hợp với ngành giao thông, lực lượng công an đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất, xử phạt nghiêm chủ đò, chủ thuyền và hành khách vi phạm quy định về an toàn; đưa nội dung “mặc áo phao khi đi đò” trở thành tiêu chí đánh giá an toàn giao thông nông thôn, gắn trách nhiệm cụ thể với chủ bến, chủ phương tiện. Đồng thời, cần triển khai các chiến dịch truyền thông cộng đồng, hướng dẫn người dân về kỹ năng an toàn đường thủy, thay đổi nhận thức “đi quãng ngắn thì không cần áo phao”. Cùng với đó, việc hỗ trợ, thay mới áo phao, phao cứu sinh đã hư hỏng, cũ nát cũng là biện pháp thiết thực để đảm bảo an toàn.

Mỗi chuyến đò, mỗi dòng sông đều ẩn chứa những rủi ro khó lường, nhất là khi thời tiết mưa bão thất thường như hiện nay. Vì vậy, việc mặc áo phao không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ quy định, mà còn là hành động tự bảo vệ chính mình và người thân. Khi ý thức được nâng cao, sự an toàn sẽ không còn phụ thuộc vào may rủi, mà trở thành thói quen văn minh trên mỗi hành trình sông nước.