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Bóng đá

Khát vọng của “các Pharaoh”

ClockThứ Hai, 08/06/2026 11:01
HNN.VN - Với đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Ai Cập bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng. Tại bảng G, đại diện châu Phi được đánh giá là ứng viên sáng giá cho suất đi tiếp và hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng của giải đấu.

Kỳ vọng vào Tam sư“Quỷ đỏ” tìm lại vị thế, “Pharaoh” dẫn lối Ai Cập Bảng đấu của 2 “siêu tiền đạo”

Sự kết hợp giữa Salah (số 10) và Marmoush mang đến sức mạnh đáng gờm cho hàng công Ai Cập. Ảnh: Getty Images

Niềm tin vào Salah

Ai Cập vừa kết thúc loạt trận giao hữu tiền World Cup 2026 với một chiến thắng trước Nga và một trận thua trước Brazil. Dù kết quả chưa thực sự hoàn hảo, nhưng những gì “các Pharaoh” thể hiện vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Trước Nga, các học trò của HLV Hossam Hassan cho thấy khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ cùng những pha phản công sắc bén. Trong khi đó, trận thua Brazil phần nào phản ánh khoảng cách về đẳng cấp với một ứng viên vô địch, nhưng cũng cho thấy Ai Cập đủ khả năng gây khó khăn cho những đội bóng mạnh hơn.

Điểm tựa lớn nhất của Ai Cập tại World Cup 2026 vẫn là Mohamed Salah. Ở tuổi 34, ngôi sao đang mang băng đội trưởng nhiều khả năng sẽ bước vào kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Salah được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trong mọi phương án tấn công của “các Pharaoh” với khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh để mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Niềm tin dành cho Salah hoàn toàn có cơ sở. Tiền đạo này chính là nhân tố chủ chốt trên hành trình đưa Ai Cập đến Bắc Mỹ khi ghi tới 9 bàn thắng ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Bên cạnh đó, với 67 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Salah đang tiến gần đến kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Ai Cập do chính HLV Hossam Hassan nắm giữ từ thời còn thi đấu. World Cup 2026 là cơ hội để anh khắc tên mình vào một cột mốc lịch sử mới của bóng đá Ai Cập.

Sát cánh cùng Salah trên hàng công sẽ là Omar Marmoush. Sở hữu tốc độ bứt phá ấn tượng, khả năng di chuyển rộng cùng những pha xử lý sắc bén trong vòng cấm, Marmoush được xem là mũi nhọn có thể chia sẻ gánh nặng ghi bàn với người đội trưởng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, đẳng cấp của Salah và sức trẻ, năng lượng của Marmoush mang đến cho Ai Cập một cặp tấn công đáng gờm. Không chỉ trông cậy vào hai ngôi sao này, hàng công của “các Pharaoh” còn sở hữu nhiều phương án dự phòng chất lượng. Mahmoud Trezeguet với kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ đội tuyển, Emam Ashour giàu năng lượng ở tuyến hai hay tài năng trẻ Hamza Abdelkarim đều có thể tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ khi được trao cơ hội.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan, Ai Cập đang định hình một phong cách thi đấu giàu tính thực dụng nhưng không kém phần hiệu quả. Đội bóng Bắc Phi ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, thường xuyên duy trì đội hình ở cự ly thấp và chờ đợi thời cơ tung ra những pha phản công tốc độ dựa trên khả năng bứt phá của Mohamed Salah và Omar Marmoush. Sự hiệu quả của chiến thuật này được thể hiện rõ ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi khi sau 9 trận đấu, Ai Cập chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Chính nền tảng phòng ngự kiên cố ấy đang trở thành bệ phóng để “các Pharaoh” nuôi tham vọng tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026.

Ai Cập (áo đỏ) kỳ vọng sẽ có lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Ảnh: Getty Images

Thử thách mang tên Iran

Tại bảng G World Cup 2026, Iran được xem là đối thủ trực tiếp của Ai Cập trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Đại diện châu Á là đối thủ đáng gờm khi đã bốn lần liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng này nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và khả năng phòng ngự tổ chức tốt. Nhờ đó, Iran nhiều lần gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Iran ở lượt đấu cuối bảng G được dự báo sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa HLV Hossam Hassan và HLV Amir Ghalenoei (Iran). Cả hai nhà cầm quân đều xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng phòng ngự chặt chẽ, sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương để chờ đợi thời cơ tung đòn quyết định. Trong thế trận như vậy, khác biệt có thể đến từ những khoảnh khắc ngôi sao. Với Salah, Marmoush đã khẳng định được đẳng cấp tại những giải đấu hàng đầu thế giới, Ai Cập được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút về khả năng kết liễu trận đấu.

Nếu vượt qua Iran, cánh cửa vòng knock-out sẽ rộng mở với “các Pharaoh”. Khi đó, giấc mơ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup sẽ không còn quá xa vời và Ai Cập hoàn toàn có thể trở thành một trong những hiện tượng thú vị của giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Lịch thi đấu của Ai Cập tại World Cup 2026 (giờ Việt Nam)

 

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 Từ khóa: World Cup 2026bảng GAi Cậpngựa ôSalah
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