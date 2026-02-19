Học sinh Việt Nam đạt nhiều huy chương, bằng khen Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương 2026

Học sinh đạt huy chương tại Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương (APMO) 2026: Huy chương Vàng Trần Đại Thành Danh; Huy chương Bạc Phạm Đăng Nguyên và Nguyễn Hoàng Phương. (Ảnh: VIASM)

Ngày 6/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026 gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Việt Nam xếp thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban Tổ chức Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 đã chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Theo quy chế của kỳ thi, Ban Tổ chức đã trao 166 giải chính thức, gồm 19 huy chương Vàng, 41 huy chương Bạc và 106 huy chương Đồng; 174 Bằng khen cho các học sinh có thành tích nổi bật.

Đội tuyển Việt Nam có 10 thí sinh được đề nghị xét giải và đạt thành tích gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Theo quy định của Ban Tổ chức, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 thí sinh để xét giải; số lượng huy chương được trao cho mỗi quốc gia cũng được giới hạn ở mức tối đa gồm 1 huy chương Vàng, tối đa 3 huy chương Vàng và Bạc, tối đa 7 huy chương Vàng, Bạc và Đồng. Với kết quả đạt được, Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành số lượng huy chương tối đa theo quy định của kỳ thi.

Huy chương Vàng của Việt Nam thuộc về học sinh Trần Đại Thành Danh, lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 27.

Hai huy chương Bạc thuộc về các học sinh: Phạm Đăng Nguyên, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội và Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, cùng đạt 25 điểm.

Bốn huy chương Đồng thuộc về các học sinh: Phan Thành Huy, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội; Trần Anh Quân, lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên; Nguyễn Đình Tùng, lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Bảo Khánh, lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ba học sinh được Ban Tổ chức trao Bằng khen gồm: Lưu Trọng Phúc, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Bùi Nhật Minh, lớp 10, Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội; Võ Sỹ Quốc Anh, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 38 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học của Việt Nam, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Olympic Toán học quốc tế và tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu toán học trong học sinh cả nước.

https://nhandan.vn/hoc-sinh-viet-nam-dat-nhieu-huy-chuong-bang-khen-olympic-toan-hoc-chau-a-thai-binh-duong-2026-post967427.html