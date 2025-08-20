  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/09/2025 15:40

Ký ức một thời

HNN - Hơn 100 tuổi, ông Nguyễn Xuyến sống tại số nhà 8/65 đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa (TP. Huế) vẫn nhớ như in từng thời khắc của mùa Thu lịch sử. Chân đã chậm, nhưng ký ức trong ông vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Nhắc đến Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9 ở Huế, ánh mắt ông lại sáng lên, giọng nói dường như trẻ lại...

Mời đón đọc Huế ngày nay số đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Biểu tượng của tình đoàn kết huyền thoại Việt Nam-CubaChủ tịch nước Lương Cường: Mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết

 Nhiều ký ức về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn được ông Nguyễn Xuyến lưu nhớ

Một mùa Thu không thể nào quên

Tháng Tám năm 1945 - tròn 80 năm trước, với ông Nguyễn Xuyến là những ngày sục sôi khí thế cách mạng. Từ miền quê đến Kinh thành Huế, đâu đâu cũng dậy sóng lòng yêu nước. Những đoàn người biểu tình tay giương cao cờ đỏ sao vàng, hô vang khẩu hiệu “Đả đảo phát xít!”, “Ủng hộ Việt Minh!” kéo về thành phố như một làn sóng không gì ngăn nổi.

Không khí chính trị tại trung tâm đầu não của chế độ phong kiến nhà Nguyễn nóng lên từng giờ, từng phút. “Khí thế cách mạng dâng cao như thác đổ khiến nhà vua cũng phải e sợ”, ông Xuyến nhớ lại.

Một ngày cuối tháng 8/1945, sân vận động Huế trở thành nơi chứng kiến một cuộc mit-tinh long trọng đón Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời từ Hà Nội vào Kinh đô chứng kiến sự thoái vị của vua Bảo Đại. Trong tiếng hô vang “Việt Nam độc lập muôn năm!”, ông Trần Huy Liệu - Trưởng phái đoàn cùng các ông Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận đã hòa mình giữa biển người, giữa hào khí của một dân tộc đang bước sang trang sử mới.

Ông Tố Hữu, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa, tại buổi lễ trọng thể đã tuyên bố chính quyền từ nay thuộc về Nhân dân; đồng thời, giới thiệu Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là TP. Huế) do ông Tôn Quang Phiệt làm Chủ tịch.

Ngày 30/8/1945 - thời khắc mà ông Xuyến gọi là “thiêng liêng nhất trong cuộc đời” vì ông cùng hơn 5 vạn người dân Huế có mặt trước cửa Ngọ Môn chứng kiến giây phút lịch sử: Vua Bảo Đại chính thức đọc Chiếu thoái vị, tuyên bố từ bỏ ngai vàng, giao quyền lại cho Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những lời cuối trong bản chiếu vẫn còn vang vọng trong ký ức ông Xuyến: “Sau hai mươi năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngậm đắng nuốt cay, từ nay Trẫm lấy làm vui được làm dân tự do của một nước độc lập…”.

Ngay sau đó, cờ vàng của chế độ phong kiến từ từ bị hạ xuống, nhường chỗ cho lá Quốc kỳ đỏ sao vàng tung bay trên kỳ đài trong tiếng súng lệnh chào mừng vang vọng cả kinh thành. Cũng tại đây, Bảo Đại trao lại cho đại diện Chính phủ chiếc quốc ấn và thanh kiếm nạm vàng - biểu tượng tối cao của triều đại phong kiến đã chính thức chấm dứt sau hàng thế kỷ tồn tại.

Cách mạng nhân văn, chuyển giao hòa bình

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Xuyến nhiều lần nhấn mạnh: Cách mạng tháng Tám là một cuộc cách mạng đặc biệt bởi tính nhân văn sâu sắc và cách thức chuyển giao quyền lực đầy trí tuệ. Không hề có đổ máu, không có trả thù.

Sau khi thoái vị, cựu hoàng Bảo Đại không những không bị truy cứu mà còn được mời ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới: Cố vấn tối cao cho Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2/9/1945, ông lên đường ra Thủ đô theo điện mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách mạng tháng Tám tại Huế vì thế không chỉ là mốc son chính trị mà còn là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, của lòng khoan dung và trí tuệ Việt Nam.

Những ngày này, TP. Huế dường như chậm lại trong nhịp sống thường nhật. Trong lòng mỗi người dân, nhất là lớp cao niên, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là một ngày lễ lớn, mà là dịp để nhớ về một thời trai trẻ sôi nổi và đầy lý tưởng, về những tháng ngày đất nước chuyển mình giữa bao thử thách cam go.

“Tôi sống đến chừng ni tuổi, thấy quê hương, đất nước hòa bình là mừng rồi”, ông Nguyễn Xuyến xúc động chia sẻ. Ông nhìn thấy trong lớp trẻ hôm nay một khát vọng - khát vọng đổi mới. Còn thành phố Huế trực thuộc Trung ương vẫn đang trên con đường tăng tốc phát triển.

Trong lời nhắn nhủ đầy chân thành, ông Nguyễn Xuyến nói: “Tôi luôn mong rằng, thế hệ trẻ hôm nay hãy luôn nhìn vào lịch sử để thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để biết trân trọng những giá trị độc lập, tự do đã được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt; để tiếp bước cha ông xây dựng TP. Huế phát triển bền vững và xứng tầm”.

Tâm Anh
 Từ khóa:
thời khắcmùa Thulịch sử
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá trị lịch sử bản Hiến pháp năm 1946

Ngay sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẩn trương bắt tay vào công cuộc xây dựng một nhà nước độc lập, tự chủ và dân chủ cộng hòa. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước đã được ban hành, xác định nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực.

Giá trị lịch sử bản Hiến pháp năm 1946
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa nội dung chương trình môn học Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa một số nội dung trong chương trình của các môn học: Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, làm căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa. Việc chỉnh sửa nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa nội dung chương trình môn học Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý
Quyết định 'sắp xếp lại giang sơn' là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược

Sáng 30/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, xã, phường, đặc khu để chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ Công bố và gửi Thông điệp tới cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và nhân dân cả nước trong thời khắc đặc biệt thiêng liêng và trọng đại của dân tộc. Trân trọng giới thiệu thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Quyết định sắp xếp lại giang sơn là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược
Đọc lại để cảm nhận về lịch sử báo chí Huế

Đọc Lịch sử báo chí Huế của Nguyễn Xuân Hoa (Nxb Thuận Hóa, 2013), ban đầu người đọc không khỏi ngạc nhiên bởi tiêu đề cuốn sách không xác định thời gian. Đi vào nội dung, mới thấy tác giả dựng lại toàn bộ diện mạo lịch sử báo chí Huế dài tròn một thể kỷ, kể từ tờ báo đầu tiên ra đời ở Huế, tờ Le Rigolo (Kẻ ngộ nghĩnh) viết bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt do nhóm thanh niên Trần Thanh Địch, Lê Thanh Cảnh, Võ Chuẩn, Phan Văn Tài, Lê Văn Thiết và một số bạn bè gồm 12 người làm việc tại Tòa Khâm sứ Huế thực hiện bằng phương pháp thủ công, in tay trên giấy học trò, 2 trang, số 1 ra tháng 12/1913. Lịch sử báo chí Huế dày 460 trang (337 trang nội dung và 123 trang phụ lục), 126 bức ảnh, ngoài lời mở đầu từ những trang báo cũ và hai phần phụ lục, nội dung chính gồm có 6 chương tương đối mạch lạc.

Đọc lại để cảm nhận về lịch sử báo chí Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top