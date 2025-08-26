Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Biểu tượng của tình đoàn kết huyền thoại Việt Nam-Cuba

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đã có bài phát biểu xúc động tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Tham dự buổi lễ có: Thủ tướng Cuba Manuel Marerro Cruz, các thành viên Bộ Chính trị, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Cuba, cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các đại sứ, đại biện các nước; cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba và bà con cộng đồng người Việt tại Cuba.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) không chỉ là một nghi lễ ngoại giao, mà còn là một minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ gắn bó thủy chung, hiếm có giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba, một tình bạn được vun đắp bằng máu, lý tưởng và sự sẻ chia trong những thời khắc lịch sử nhất.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba chủ trì Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã dành những tình cảm trân quý nhất để cùng Việt Nam ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc.

Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một bước ngoặt vĩ đại, không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho Việt Nam, mà còn cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, đặc biệt là tại các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh.

“Trên chặng đường 80 năm đầy thử thách nhưng cũng rất tự hào, chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế, mà đặc biệt là Cuba - một người bạn, người đồng chí, người anh em đã sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn nhất,” Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba đã có bài phát biểu đầy xúc động, ôn lại những chương sử hào hùng của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước. Đồng chí nhắc lại hình ảnh bất diệt của Tổng Tư lệnh Fidel Castro khi đứng trên đồi 241, cách tiền tuyến chỉ vài trăm mét, kiên cường giương cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam, cùng tuyên bố đã đi vào lịch sử: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đánh giá cao sự ủng hộ kiên định, thủy chung của Việt Nam trong cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba chống lại chính sách bao vây cấm vận của Mỹ và việc đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba, cũng như phong trào quyên góp ủng hộ "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, vượt xa mọi kỳ vọng.

“Hành động cao đẹp và đầy xúc động này một lần nữa khẳng định chân lý: với Việt Nam, đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim,” Bộ trưởng Ngoại giao Cuba tuyên bố.

Sự kiện này là tiền đề quan trọng cho các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025) và chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/2026) sẽ được hai nước tổ chức trong thời gian tới.

Thông điệp xuyên suốt từ buổi lễ là sự khẳng định mạnh mẽ rằng, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, mãi mãi là tấm gương sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, son sắt.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba chủ trì Lễ kỷ niệm và Đại sứ Lê Quang Long. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Các đại biểu làm lễ chào cờ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô Havana. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)