Chung tay mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đợt ra quân ngày 1/7 đã vận động thêm hơn 400 người đóng BHXH tự nguyện.

Nỗ lực từ chính quyền và ngành BHXH

Mở rộng diện bao phủ BHXH, trong đó có BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn. Những tháng đầu năm 2026, thành phố Huế tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đưa chính sách này đến với đông đảo người dân, nhất là lao động tự do, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và những nhóm chưa có điều kiện tham gia BHXH bắt buộc.

Thành phố đã ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện và BHYT giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện cho toàn bộ các nhóm đối tượng, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Tính gộp hai nguồn, người nghèo được hỗ trợ 60% mức đóng, người cận nghèo được hỗ trợ 50%.

“Đây là sự quan tâm cụ thể của chính quyền thành phố đối với chính sách ASXH, đồng thời tạo thêm điều kiện để những người có thu nhập thấp tiếp cận BHXH tự nguyện”, bà Bùi Thị Thu Lý - Phó Giám đốc BHXH TP. Huế cho hay.

Cùng với chính sách hỗ trợ, BHXH thành phố Huế cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động. Trong 7 tháng qua, đơn vị phối hợp tổ chức 165 hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, trong đó có 23 hội nghị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 300 tin, bài, phóng sự trên các cơ quan thông tấn, báo chí, Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố và 1.733 lượt phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Các đợt ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và Ngày BHYT Việt Nam cũng được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp. Riêng trong tháng 5, các hoạt động đã vận động được 214 người tham gia BHXH tự nguyện mới; đợt ra quân ngày 1/7 vận động thêm 404 người đóng BHXH tự nguyện.

Chủ động từ mỗi người dân vẫn là mấu chốt

Tính đến ngày 31/7/2026, toàn thành phố có 27.242 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 983 người so với thời điểm cuối năm 2025. Tuy nhiên, số người tham gia hiện mới đạt 93,57% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, trong 4.615 người nghèo chỉ có 118 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 2,55%; trong 7.924 người cận nghèo có 207 người tham gia, chiếm 2,61%.

Đằng sau tỷ lệ tham gia còn thấp là những hoàn cảnh rất khác nhau. Với lao động tự do, thu nhập thường không ổn định theo tháng; còn với hộ nghèo, cận nghèo, dù đã được hỗ trợ một phần mức đóng, khoản tiền còn lại vẫn phải cân nhắc cùng nhiều chi phí thiết yếu của gia đình. Không ít người cũng chưa hình dung đầy đủ quyền lợi lâu dài khi tham gia BHXH tự nguyện nên còn tâm lý chần chừ. Thực tế này cho thấy, để tăng số người tham gia, ngoài tuyên truyền, mức hỗ trợ và cách tiếp cận từng nhóm đối tượng cũng cần phù hợp hơn.

“Vì vậy, bên cạnh chính sách hỗ trợ, điều quan trọng là làm cho người dân hiểu đúng và đầy đủ hơn về ý nghĩa của BHXH tự nguyện. Khi hiểu rằng khoản đóng hôm nay chính là sự chuẩn bị cho cuộc sống khi hết tuổi lao động, mỗi người sẽ có thêm cơ sở để cân nhắc và chủ động lựa chọn”, bà Bùi Thị Thu Lý cho hay.

Trên cơ sở này, trong những tháng cuối năm 2026, BHXH thành phố tiếp tục tổ chức truyền thông, chăm sóc khách hàng theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm người và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; tăng cường truyền thông số để thu hút sự quan tâm của người dân và cộng đồng; khai thác dữ liệu dân cư để phân loại chính xác các nhóm tiềm năng chưa tham gia BHXH tự nguyện, từ đó xây dựng kế hoạch vận động đến từng khu phố, xóm, thôn.

Theo bà Bùi Thị Thu Lý, đối với nhóm người nghèo, cận nghèo, trước thực tế tỷ lệ tham gia còn thấp, Ban Chỉ đạo đã kiến nghị xem xét nâng mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương, bảo đảm 100% cho người nghèo, cận nghèo, xem đây là giải pháp đột phá, đòn bẩy để mở rộng diện bao phủ.