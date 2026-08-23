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ClockThứ Sáu, 28/08/2026 12:25

Trang bị kỹ năng định hướng nghề nghiệp du lịch cho học sinh

HNN.VN - Ngày 28/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Nâng cao năng lực, kỹ năng định hướng lựa chọn ngành nghề trong lĩnh vực du lịch” dành cho học sinh THCS, THPT tại các địa bàn hưởng lợi từ dự án.

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Các em học sinh tham dự lớp tập huấn. 

Tham dự lớp tập huấn có đại diện các đơn vị liên quan và 20 học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn xã Đan Điền, Bình Điền và phường Hóa Châu.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 28 và 29/8, nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về lĩnh vực du lịch, các nhóm ngành, nghề cũng như cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận và hoạt động tương tác, các em được tìm hiểu về đặc điểm, yêu cầu của một số ngành nghề trong lĩnh vực du lịch; đồng thời có cơ hội khám phá sở thích, năng lực và điểm mạnh của bản thân để từng bước xác định hướng học tập, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

 Các em học sinh mạnh dạn trình bày những suy nghĩ, quan điểm của bản thân.

Bên cạnh chương trình tập huấn, học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, giao lưu và tìm hiểu về môi trường làm việc, cơ hội học tập, việc làm trong ngành du lịch. Những trải nghiệm này giúp các em có thêm góc nhìn thực tế, chủ động hơn trong việc xây dựng định hướng cho tương lai.

Đối với học sinh THCS, THPT, việc được tiếp cận thông tin nghề nghiệp và nhận diện năng lực bản thân từ sớm sẽ giúp các em có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp, hạn chế tình trạng chọn ngành học theo xu hướng hoặc thiếu thông tin.

Trong bối cảnh du lịch đang là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại Huế, việc trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cũng góp phần giúp các em nhận diện những cơ hội việc làm ngay tại địa phương, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho quá trình học tập và tham gia thị trường lao động trong tương lai.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực của Dự án do Hội LHPN thành phố Huế phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh triển khai, hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng cơ hội cho trẻ em, thanh thiếu niên tại các địa bàn hưởng lợi. Qua đó, góp phần giúp các em có định hướng học tập, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, xây dựng tương lai an toàn, lành mạnh và bền vững.

Tin, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
trẻ emhọc nghềrồng xanh
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