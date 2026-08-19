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Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

HNN.VN - Chiều 19/8, Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2026.

Tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tếKhông để người lao động mắc kẹt sau thất nghiệpTrẻ dưới 6 tuổi được làm căn cước ngay trong quy trình liên thông điện tửPhấn đấu phát triển thêm khoảng 14 ngàn người tham gia bảo hiểm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Giai đoạn 2024 - 2026, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, trong đó bố trí ngân sách hỗ trợ BHXH tự nguyện, BHYT cho người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế.

Đến tháng 7/2026, toàn thành phố có khoảng 173,5 nghìn người tham gia BHXH, 1,19 triệu người tham gia BHYT và 138,4 nghìn người tham gia BHTN, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,96% dân số. Công tác thu chậm đóng được tăng cường, thu hồi hơn 21 tỷ đồng tiền chậm đóng trong 7 tháng đầu năm. Việc giải quyết, chi trả chế độ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 93,1%.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với 99,88% dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 172/172 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin bằng căn cước công dân. Công tác tuyên truyền chính sách trên Hue-S và các nền tảng số góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng diện bao phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh khẳng định: Huế tiếp tục xác định mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung phát triển người tham gia, xử lý chậm đóng, trốn đóng, hỗ trợ nhóm yếu thế, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

UBND thành phố đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tăng hỗ trợ BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là lao động phi chính thức; tăng chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng và thống nhất hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Thời gian tới, thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, hướng tới BHYT toàn dân trước năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Xuân Định ghi nhận, đánh giá cao thành phố Huế trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển người tham gia, thu, giải quyết chế độ, chi trả và chuyển đổi số.

Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục mở rộng diện bao phủ, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường quản lý thu, giảm chậm đóng, trốn đóng; nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh và sử dụng quỹ BHYT; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu giữa ngành BHXH và y tế, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
Bảo hiểmBHXHthành phố HuếBảo hiểm y tếHuế
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