Khuyến học - Học để tự cường và phụng sự

HNN - Trong xã hội hiện đại, khi việc học bị cuốn vào dòng xoáy của điểm số, thành tích và bằng cấp, đọc lại Khuyến học - bản dịch tiếng Việt của Trần Cẩm do SBOOK & NXB Văn học xuất bản tháng 6 năm 2024 - khiến độc giả không khỏi giật mình trước một vấn đề tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn rất đương đại: Chúng ta học để làm gì?

 Bìa của cuốn sách “Khuyến học”

Khuyến học (nhan đề gốc: Gakumon no Susume - Nghiên cứu về học vấn) là một trong những tác phẩm kinh điển của tiểu luận tư tưởng và văn hóa Nhật Bản, của học giả Fukuzawa Yukichi (1835 - 1901). Ông là nhà tư tưởng, nhà giáo dục và nhà báo nổi tiếng. Fukuzawa là người sáng lập Trường Đại học Keio Gijuku (ngày nay là Đại học Keio), một trong những trường đại học danh giá nhất Nhật Bản, và ông được xem là người đặt nền móng cho nền giáo dục hiện đại ở xứ sở Mặt Trời mọc.

Cuốn sách bao gồm 17 bài tiểu luận, từng được đăng tải qua nhiều kỳ trên tạp chí Jiji Shimpo từ năm 1872 đến 1876, trong bối cảnh nước Nhật đang trải qua cuộc Duy tân Minh Trị (Meiji Restoration) - thời kỳ chuyển mình từ phong kiến sang hiện đại hóa để tránh bị các cường quốc phương Tây xâm lược. Fukuzawa đã viết Khuyến học trong tâm thế của một trí thức tiến bộ kêu gọi khẩn thiết, thúc đẩy người dân Nhật Bản học tập không ngừng để xây dựng một xã hội tự cường, bình đẳng và văn minh.

Điều đáng quý là Khuyến học không phải là một tác phẩm lý thuyết khô khan. Trái lại, 17 chương sách được viết bằng văn phong hàm súc, tường minh, sắc bén nhưng gần gũi, giàu tính thuyết phục. Fukuzawa không nói những điều quá cao siêu, mà bắt đầu từ những câu hỏi rất đời sống: Vì sao con người sinh ra vốn bình đẳng mà lại có kẻ giàu, người nghèo? Vì sao có người làm chủ, kẻ làm thuê? Vì sao dân tộc này hưng thịnh, dân tộc khác suy tàn?

Từ đó, ông phát triển ba trụ cột tư tưởng xuyên suốt tác phẩm:

Thứ nhất, học tập là chìa khóa của độc lập cá nhân và tự chủ quốc gia. Ông cho rằng, học vấn giống như “đôi cánh” giúp người ta bay cao, thoát khỏi sự lệ thuộc vào người khác. Vì vậy những bài viết của ông kêu gọi mọi người - từ nông dân đến quý tộc - phải học để tự cường.

Thứ hai, bình đẳng và quyền con người. Ông phê phán gay gắt những hủ tục phong kiến, chế độ đẳng cấp, mê tín dị đoan; đồng thời khẳng định giá trị phổ quát của tự do cá nhân và phẩm giá con người. Với Fukuzawa, học vấn chính là con đường ngắn nhất để con người thoát khỏi thân phận thấp kém do xã hội áp đặt.

Thứ ba, hiện đại hóa xã hội: Fukuzawa khuyến khích học hỏi những tinh hoa từ phương Tây không phải để “sùng ngoại” mà để áp dụng những giá trị tiến bộ như dân chủ, khoa học và đạo đức nhằm phát triển đời sống văn hóa, xã hội và kinh tế của Nhật Bản. Đó là sự tiếp biến văn hóa đầy bản lĩnh.

Không phải tự nhiên mà Khuyến học được mệnh danh là “quốc thư” của Nhật Bản. Trong nhiều thập kỷ, tác phẩm đã được in hơn 10 triệu bản - một con số hiếm có trong lịch sử xuất bản thế giới lúc bấy giờ. Ảnh hưởng của cuốn sách không chỉ dừng lại ở thời Minh Trị, mà còn lan tỏa sâu rộng trong tư duy giáo dục và tinh thần tự cường của dân tộc Nhật cho đến tận hôm nay.

Ở Việt Nam, Khuyến học đã được dịch và tái bản nhiều lần, thường được xem như “cuốn sách mọi người nên đọc”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số, khi tri thức mở ra trước mắt nhưng con người lại dễ lạc hướng giữa quá nhiều lựa chọn, những tư tưởng của Fukuzawa về học để làm người tự do, học để tự lập, học để phụng sự xã hội vẫn giữ nguyên giá trị. Đọc Khuyến học hôm nay, chúng ta nhận ra: Fukuzawa không dạy con người học để hơn người khác, mà học để “không bị chìm đắm trong sự ngu dốt của chính mình”.

Khoảng 250 trang sách không chỉ thể hiện tầm vóc tư tưởng của một trí thức lớn, mà còn chứa đựng những lời khuyên rất thực tế, có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày; và câu hỏi mà Fukuzawa từng đặt ra vẫn còn nguyên tính thời sự: “Ta đang học để chạy theo thành tích, tô vẽ cá nhân, hay để trở thành một con người thực sự tự chủ và phụng sự cho đất nước?”.

Bảo Chân (giới thiệu)
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành tiết kiệm là chiến lược phát triển tự cường

Bài viết “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm công bố ngày 1/6 không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là tuyên ngôn sâu sắc về một chiến lược phát triển bền vững và tự cường của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Thực hành tiết kiệm là chiến lược phát triển tự cường
Ôn tập môn ngữ văn: Học để hiểu, viết để thể hiện suy nghĩ

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học năm 2025, lần đầu tiên đề thi môn ngữ văn được xây dựng theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Sự thay đổi không chỉ nằm ở cấu trúc đề thi mà còn thể hiện rõ trong định hướng đánh giá năng lực toàn diện của học sinh, đòi hỏi cách học, cách ôn tập và tư duy làm bài phải đổi mới.

Ôn tập môn ngữ văn Học để hiểu, viết để thể hiện suy nghĩ
Thúc đẩy hợp tác, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh

Cùng với các chính sách ưu đãi đặc thù thu hút đội ngũ giáo viên giỏi, để nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận Thuận Hóa thí điểm tổ chức chương trình trao đổi học sinh và giáo viên, hợp tác với các trường nước ngoài, kết nối với các trường quốc tế để xây dựng chương trình đào tạo song ngữ nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng và tự tin hơn trong giao tiếp.

Thúc đẩy hợp tác, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh
A Lưới cần có ý chí vươn lên, tự lực, tự cường

Đó là yêu cầu của UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND, các phòng, ban, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn của huyện A Lưới​ ngày 21/1 về công tác chuẩn bị tết Nguyên đán Ất Tỵ, giảm nghèo bền vững và một số vấn đề nổi lên trên địa bàn huyện đầu năm 2025.

A Lưới cần có ý chí vươn lên, tự lực, tự cường

