Phụ nữ kinh doanh hiệu quả thời công nghệ số

Hội LHPN thành phố tích cực quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ (gọi tắt là HTX) Thủy Biều hiện có 302 thành viên. Không chỉ cung cấp các dịch vụ nông nghiệp đơn thuần, mà nhờ ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, những sản phẩm nông nghiệp của HTX đã “chạm tay” đến những thị trường xa.

Bà Lê Thị Lan Dung, Giám đốc HTX cho biết: Nhờ việc quảng bá hình ảnh, chất lượng của nông sản phường Thủy Xuân trên các nền tảng số, mà trái thanh trà Thủy Biều đã được đưa vào chuỗi siêu thị Kingfoodmart tại TP. Hồ Chí Minh và đến với rất nhiều cơ sở kinh doanh trái cây sạch ở Hà Nội. Sản phẩm thanh trà Thủy Biều có mặt tại những đơn vị bán hàng uy tín như siêu thị đã góp phần khẳng định thương hiệu của nông sản địa phương, cũng như có cơ hội tiếp cận với người tiêu dùng khắp nơi. Khi nông sản có đầu ra thuận lợi, giá cả sẽ ổn định, bà con không còn nỗi lo được mùa mất giá.

Chạy quảng cáo, bán sản phẩm trên tất cả các nền tảng số, điều có lẽ chị Nguyễn Thị Bé Ba, Giám đốc HTX Nước mắm truyền thống Phú Thuận, phường Thuận An trước đây chưa từng nghĩ đến. “Là một người sản xuất sản phẩm thủ công đơn thuần, chúng tôi chủ yếu tập trung vào kênh bán sỉ. Với xu thế thị trường, việc thích ứng, ứng dụng chuyển đổi số trong SXKD là điều tất yếu. Chính vì thế, sau khi các sản phẩm nước mắm truyền thống của HTX được đăng ký nhãn hiệu, có chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm..., chúng tôi đã mạnh dạn đưa những chai nước mắm truyền thống có thương hiệu ra thị trường xa hơn. Để một thương hiệu nước mắm truyền thống được biết đến và đón nhận, bên cạnh việc đảm bảo chất lượng, chúng tôi chú trọng mẫu mã, sự tiện dụng. Hiện tại, sản phẩm của HTX đã có mặt ở nhiều nền tảng kinh doanh trực tuyến và mang lại hiệu quả khá tốt”, chị Bé Ba cho biết.

Thông qua các buổi tập huấn do Hội LHPN thành phố, Liên minh HTX... tổ chức, chị Bé Ba và các thành viên HTX đã học được nhiều kỹ năng tiếp thị số như: Thành thạo trong việc xây dựng hình ảnh sản phẩm hấp dẫn, cách viết nội dung thu hút khách hàng và chạy quảng cáo hiệu quả; biết sử dụng các ứng dụng, phần mềm để quản lý đơn hàng, theo dõi doanh thu và chăm sóc, tương tác với khách hàng.

Không chỉ các HTX, tổ liên kết, tổ hợp tác mà việc ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đã giúp hội viên phụ nữ mở ra nhiều cơ hội mới trong kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Chính những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ số, sử dụng điện thoại thông minh trong kinh doanh, cách thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến như facebook, zalo..., các trang thông tin thương mại điện tử do các cấp hội phụ nữ trang bị cho hội viên đã giúp hội viên đến gần hơn với công nghệ, chuyển đổi số, mở ra nhiều cánh cửa, giúp hội viên kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Theo bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, các cấp hội đã và đang phối hợp tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng để hội viên từng bước áp dụng công nghệ số vào phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Từ những kiến thức đã học được, cùng sự “trợ lực” của các cấp hội trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhiều HTX, tổ hợp tác... do phụ nữ làm chủ, nhiều mô hình kinh doanh của hội viên phụ nữ đã phát triển vượt bậc, mang lại hiệu quả kinh tế cao; góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.