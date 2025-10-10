  • Huế ngày nay Online
Tập huấn kỹ năng hỗ trợ, chăm sóc người khuyết tật

HNN.VN - Sáng 10/10, Tổ chức Liên danh AAI (liên danh gồm các tổ chức phi chính phủ quốc tế do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ) phối hợp với UBND phường Hương Trà tổ chức lớp tập huấn kỹ năng hỗ trợ, chăm sóc hàng ngày cho người khuyết tật.

 Tại lớp tập huấn

Trong 2 ngày (10 – 11/10), các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng: Nhận biết các dạng khuyết tật; chế độ dinh dưỡng hàng ngày; kỹ năng hỗ trợ vận động, giao tiếp, chăm sóc sức khỏe, tinh thần; thực hành các kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ vận động và giúp người khuyết tật đi lại an toàn...

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thuộc Dự án 1 - Hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam do Chính phủ Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai, nhằm thực hiện hoạt động phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe, cung cấp dụng cụ, trang thiết bị, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật tại TP. Huế, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị – những địa phương từng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh và chất độc da cam/dioxin.

HÀN ĐĂNG
